'पिंक सिटी'त गुजरातनं मिळवला इतिहासातील सर्वात मोठा विजय; दारुण पराभवासह राजस्थान टॉप-4 मधून बाहेर
आयपीएल 2026 हंगामातील 52व्या सामन्यात राजस्थानचा गुजरात टायटन्सकडून 77 धावांनी पराभव झाला.
Published : May 10, 2026 at 12:09 AM IST
जयपूर GT Beat RR by 77 Runs : आयपीएल 2026 ची सुरुवात सलग चार विजयांनी करणाऱ्या राजस्थान रॉयल्सला अव्वल चार संघांमधून बाहेर पडावं लागलं आहे. हंगामातील 52व्या सामन्यात राजस्थानचा गुजरात टायटन्सकडून 77 धावांनी पराभव झाला. गेल्या सात सामन्यांमधील संघाचा हा पाचवा पराभव आहे. सवाई मानसिंग क्रिकेट स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करताना जीटीनं 20 षटकांत 4 गडी गमावून 229 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात 17व्या षटकात राजस्थानचा डाव 152 धावांवर संपुष्टात आला.
- 77 धावांचा हा विजय गुजरात टायटन्सचा आयपीएलमधील धावांच्या फरकानं मिळवलेला सर्वात मोठा विजय आहे.
- आयपीएल 2026 मध्ये सवाई मानसिंग स्टेडियमवर राजस्थानने तिन्ही सामने गमावले आहेत.
- पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर, आयपीएल 2026 मधील गुजरात टायटन्सचा हा सलग चौथा विजय आहे.
- 11 सामन्यांतून 14 गुणांसह गुजरात टायटन्स गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर आहे.
- 10 सामन्यांनंतर राजस्थान रॉयल्सचे 12 गुण असून ते गुणतालिकेत 5व्या स्थानावर आहेत.
गुजरात टायटन्सचे धावांनी मिळवलेले सर्वात मोठे विजय :
- 77 विरुद्ध आरआर, जयपूर, 2026
- 62 विरुद्ध एमआय, अहमदाबाद, 2023
- 62 विरुद्ध एलएसजी, पुणे, 2022
- 58 विरुद्ध आरआर, अहमदाबाद, 2025
- 56 विरुद्ध एलएसजी, अहमदाबाद, 2023
- 55 विरुद्ध एमआय, अहमदाबाद, 2023
