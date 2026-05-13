गुजरातचा आयपीएलमध्ये सर्वात मोठा विजय; 'ऑरेंज आर्मी'चा पराभव करत गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर कब्जा

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 9:50 AM IST

अहमदाबाद GT Beat SRH : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 56वा सामना 12 मे रोजी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला गेला. गुजरात टायटन्सनं हा सामना 82 धावांनी जिंकला. या विजयासह गुजरात टायटन्स 12 सामन्यांतून 16 गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. या हंगामात 16 गुणांपर्यंत पोहोचणारा तो पहिला संघ ठरला आहे. दुसरीकडे, सनरायझर्स हैदराबादचा हा पाचवा पराभव होता. त्यांचे 14 गुण आहेत. हैदराबादनं या हंगामात 12 सामने खेळले आहेत. सनरायझर्स हैदराबाद गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर घसरला आहे.

गुजरातची प्रथम फलंदाजी : अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, सनरायझर्स हैदराबादनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, गुजरातनं 20 षटकांत 5 गडी गमावून 168 धावा केल्या. गुजरातकडून साई सुदर्शन आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अर्धशतकं झळकावली. सुदर्शननं 61 धावांचं तर सुंदरनं 50 धावांचं योगदान दिलं. सनरायझर्स हैदराबादकडून प्रफुल्ल हिंगे आणि शकिब हुसेन यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले.

हैदराबाद 86 धावांवर सर्वबाद : गुजरातनं दिलेलं 169 धावांचं लक्ष्य गाठताना सनरायझर्स हैदराबादचा संघ 14.5 षटकांत केवळ 86 धावांवर सर्वबाद झाला. हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्सनं सर्वाधिक 19 धावा केल्या. इतर कोणत्याही खेळाडूनं 20 धावांचा टप्पा गाठला नाही. गुजरात टायटन्सकडून कागिसो रबाडा आणि जेसन होल्डर यांनी प्रत्येकी 3 बळी घेतले. इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून मैदानात उतरलेल्या वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णानं 2 बळी घेतले. मोहम्मद सिराज आणि रशीद खान यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

गुजरात टायटन्सचे सर्वात मोठे विजय (धावांच्या बाबतीत) :

  • 82 विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद, अहमदाबाद, 2026
  • 77 विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स, जयपूर, 2026
  • 62 विरुद्ध मुंबई इंडियन्स, अहमदाबाद, 2023 (क्वालिफायर 2)
  • 62 विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स, पुणे, 2022
  • 58 विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स, अहमदाबाद, 2025

आयपीएलमध्ये एसआरएचची सर्वात कमी सर्वबाद धावसंख्या :

  • 86 विरुद्ध गुजरात टायटन्स, अहमदाबाद, 2026 (दुसरा डाव)
  • 96 विरुद्ध मुंबई इंडियन्स, हैदराबाद, 2019 (दुसरा डाव)
  • 113 विरुद्ध मुंबई इंडियन्स, हैदराबाद, 2015 (पहिला डाव)
  • 113 विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स, चेन्नई, 2024 (अंतिम सामना, पहिला डाव)
  • 114 विरुद्ध पंजाब किंग्स, दुबई, 2022 (दुसरा डाव)

