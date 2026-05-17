गुजरातचं प्लेऑफचं 'कन्फर्म तिकिट' हुकलं; टायटन्सविरुद्ध विजयासह कोलकाताचं आव्हान कायम

Published : May 17, 2026 at 12:36 AM IST

कोलकाता KKR Beat GT : गुजरात टायटन्स आयपीएल 2026 च्या 60व्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सकडून 29 धावांनी पराभूत झाला. यामुळं गुजरातनं प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याची एक सोपी संधी गमावली. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, कोलकातानं 2 गडी गमावून 247 धावांचा डोंगर उभारला. प्रत्युत्तरात, गुजरातला 20 षटकांत 4 गडी गमावून 218 धावा करता आल्या. या विजयामुळं केकेआरच्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत आहेत.

शुभमन गिलची खेळी व्यर्थ : या सामन्यात, कोलकातानं दिलेल्या 248 धावांचा पाठलाग करताना शुभमन गिलनं गुजरातसाठी 49 चेंडूंमध्ये 85 धावांची शानदार खेळी केली, परंतु तो आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. याशिवाय, जोस बटलरनंही 35 चेंडूंमध्ये 57 धावा केल्या. डावाची सुरुवात करण्यासाठी आलेल्या साई सुदर्शननंही अर्धशतक झळकावलं आणि तो नाबाद राहिला. या प्रभावी खेळीनंतरही, गुजरातला 248 धावांचा टप्पा गाठता आला नाही.

कोलकाताच्या तीन फलंदाजांची अर्धशतकं : तत्पुर्वी प्रथम फलंदाजी करताना कोलकाता नाईट रायडर्सची सुरुवात खराब झाली आणि कर्णधार अजिंक्य रहाणे 44 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर फिन ॲलन आणि अंगक्रिश रघुवंशी यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 41 चेंडूंमध्ये 95 धावांची शानदार भागीदारी केली. ॲलन 35 चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि 10 षटकारांसह 93 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. येथून फलंदाजीला आलेल्या कॅमेरॉन ग्रीनने रघुवंशीसोबत धावगती कायम ठेवत धावसंख्या 247 पर्यंत नेली. अंगक्रिश रघुवंशीनं 82 धावा केल्या, तर कॅमेरॉन ग्रीननं 52 धावांची शानदार खेळी केली. गुजरात टायटन्सकडून मोहम्मद सिराज आणि आर साई किशोर यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

