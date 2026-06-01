गुजरातच्या रबाडानं 29 फलंदाजांची शिकार करत मिळवली पर्पल कॅप; पाकिस्तानी खेळाडूनंही जिंकला सन्मान
आयपीएलच्या एका हंगामात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजाला ऑरेंज कॅप दिली जाते तर सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजाला पर्पल कॅप दिली जाते.
Published : June 1, 2026 at 12:20 AM IST
अहमदाबाद Purple Cap Winner IPL 2026 : यंदाच्या हंगामात गुजरात टायटन्स चा गोलंदाज कगिसो रबाडानं सर्वाधिक विकेट्स घेत पर्पल कॅप मिळवली आहे. यासह त्याला 10 लाख रुपये रोख रक्कमही मिळाली आहे.
कगिसो रबाडाची दमदार कामगिरी : गुजरात टायटन्स कडून खेळणाऱ्या या वेगवान गोलंदाजांनं संपूर्ण हंगामात आपल्या गोलंदाजीनं फलंदाजांना धावा काढण्यास संघर्ष करायला लावला. त्यानं 14 साखळी सामने आणि प्लेऑफ सामन्यासह हंगामात एकूण 17 सामने खेळले या 17 सामन्यांमध्ये त्यानं 21.58 च्या सरासरी ना त्यानं 29 विकेट घेतल्या. तर आरसीबीच्या भुवनेश्वर कुमारनं 16 सामन्यांत 28 विकेट घेत या यादीत दुसरा क्रमांक पटकावला.
पाकिस्तानी गोलंदाजानंही जिंकली आहे पर्पल कॅप : आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज सोहेल तन्वीरनं पर्पल कॅप जिंकली होती. राजस्थान रॉयल्सच्या या गोलंदाजानं त्या हंगामात 11 सामन्यात 22 विकेट्स घेतल्या होत्या. पहिल्या हंगामाचं विजेतेपदही राजस्थान रॉयल्सला मिळालं होतं. मात्र आयपीएलच्या पहिल्याच हंगामात पाकिस्तानी खेळाडू दिसले. त्यानंतर त्यांना कधीच आयपीएल खेळायची संधी मिळाली नाही.
10 वेळा भारतीय गोलंदाजानं जिंकला सन्मान : आयपीएलच्या आतापर्यंतच्या 18 हंगामात 10 हंगामात पर्पल कॅप भारतीय गोलंदाजांनी जिंकल्या आहेत, ज्यामध्ये हर्षल पटेल आणि भुवनेश्वर यांनी प्रत्येकी दोनवेळा ही कामगिरी केली आहे. तर उर्वरित 8 वेळा परदेशी गोलंदाजांना ही कॅप मिळाली आहे. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे भारतीय खेळपट्ट्यांवर खेळल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेत फक्त तीन फिरकीपटू युजवेंद्र चहल, इम्रान ताहिर आणि प्रज्ञान ओझा यांनी पर्पल कॅप जिंकली आहे.
