अहमदाबादमध्ये गुजरातचा विजयी 'गरबा'; प्लेऑफची शर्यत बनली रोमांचक

आयपीएल 2026 मध्ये सलग तिसरा विजय मिळवून गुजरात टायटन्सनं प्लेऑफची शर्यत रोमांचक बनवली आहे.

Published : May 4, 2026 at 9:24 AM IST

अहमदाबाद GT Beat PBKS : आयपीएल 2026 मध्ये सलग तिसरा विजय मिळवून गुजरात टायटन्सनं प्लेऑफची शर्यत रोमांचक बनवली आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली गुजरातनं एका रोमांचक आणि कमी धावसंख्येच्या सामन्यात पंजाब किंग्सला चार गडी राखून पराभूत केलं. वॉशिंग्टन सुंदरच्या शेवटच्या षटकातील षटकारानं संघाचा विजय निश्चित केला. गुजरातच्या विजयाचा स्टार जेसन होल्डर होता, ज्यानं चार बळी घेऊन पंजाबच्या फलंदाजीला खिंडार पाडलं. सध्या लीगमध्ये अव्वल क्रमांकावर असलेल्या पंजाब किंग्सचा हा सलग दुसरा पराभव आहे.

होल्डर आणि सिराजची टिच्चून गोलंदाजी : अहमदाबादमध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यात पंजाब किंग्सनं प्रथम फलंदाजी केली, पण यावेळी त्यांची आघाडीची फळी पूर्णपणे कोसळली. गुजरातच्या वेगवान गोलंदाजीच्या आक्रमणानं, ज्यानं मागील सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरच्या फलंदाजांना उद्ध्वस्त केलं होतं, यावेळी पंजाबच्या फलंदाजीवर नेम साधला. मोहम्मद सिराजनं पहिल्याच षटकात दोन बळी घेत कर्णधार अय्यरसह अर्ध्या संघाला अवघ्या 47 धावांत बाद केले. त्यानंतर सूर्यांश शेडगे आणि मार्कस स्टोइनिस यांनी पंजाबची प्रतिष्ठा वाचवली.

सूर्यांशची अर्धशतकी खेळी : सूर्यांशनं एकाच षटकात तीन षटकार आणि दोन चौकार ठोकत अवघ्या 23 चेंडूंमध्ये आपलं पहिले आयपीएल अर्धशतक पूर्ण केलं. या दोघांनी 44 चेंडूंमध्ये 79 धावांची भागीदारी केली. सूर्यांशनं 57, तर स्टॉइनिसनं 40 धावा केल्या. दरम्यान, मार्को जॅनसेननं झटपट 20 धावांचं योगदान देत संघाला 165 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली. गुजरातकडून होल्डरनं अवघ्या 24 धावांत चार बळी घेतले, तर सिराज आणि रबाडा यांनीही प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

सुदर्शन आणि सुंदर यांनी गुजरातला विजय मिळवून दिला : प्रत्युत्तरात, गुजरातनं दुसऱ्याच षटकात कर्णधार शुभमन गिल (5) याची विकेट गमावली. मात्र, साई सुदर्शन आणि जॉस बटलर (26) यांनी अर्धशतकी भागीदारी करुन संघाला मजबूत स्थितीत ठेवलं. एका बाजूनं विकेट्स पडत होत्या, पण सुदर्शननं संयम राखत धावसंख्या पुढं नेली. सुदर्शननं या मोसमात चौथ्यांदा 50 धावांचा टप्पा ओलांडला आणि संघाला 120 धावांचा टप्पा पार करण्यास मदत केली.

वॉशिंग्टनची सुंदर खेळी : पंजाबनं सुदर्शनच्या (57) बळींसह काही विकेट्स घेऊन पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु दुसऱ्या टोकावर वॉशिंग्टन सुंदरनं आपली पकड घट्ट ठेवली. शेवटच्या षटकात 11 धावांची गरज असताना, गुजरातनं एक चौकार मारला, तर सुंदरनं (40 नाबाद) पाचव्या चेंडूवर षटकार मारुन विजय निश्चित केला. पंजाबकडून अर्शदीप सिंग आणि विजयकुमार वैशाक यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. गुजरातचा या मोसमातील हा सहावा विजय होता, तर पंजाबचा हा दुसरा पराभव होता.

