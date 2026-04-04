GT vs RR सामन्यातून शुभमन गिल बाहेर का? प्रभारी कर्णधारानं सांगितलं कारण; गुजरातला मोठा झटका

आयपीएल 2026 चा नववा सामना गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जात आहे. या सामन्यापूर्वी गुजरात संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

Published : April 4, 2026 at 7:52 PM IST

अहमदाबाद Shubman Gill Not Playing : आयपीएल 2026 चा नववा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जात आहे. या सामन्यापूर्वी गुजरात संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा नियमित कर्णधार शुभमन गिल या सामन्यात खेळत नाहीये. त्याच्या अनुपस्थितीत रशीद खान संघाचं नेतृत्व करत आहे. नाणेफेकीच्या वेळी, गिल या सामन्यासाठी का अनुपलब्ध आहे याचं स्पष्टीकरण रशीद खाननं दिलं. सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

शुभमन गिलबद्दल रशीद खान काय म्हणाला? : नाणेफेकीच्या वेळी, गुजरात टायटन्सचा प्रभारी कर्णधार रशीद खाननं सांगितलं की, "गिलच्या स्नायूंना किरकोळ दुखापत झाली आहे आणि तो लवकर बरा होईल अशी आशा आहे. त्याच्या जागी कुमार कुशाग्रला संघात स्थान देण्यात आलं आहे." रशीद खानच्या वक्तव्यावरुन हे स्पष्ट होतं की, गिल या सामन्यात खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही, म्हणूनच त्याला संघातून वगळण्यात आलं आहे. तो पुढील सामन्यासाठी तंदुरुस्त होऊन परत येऊ शकेल की नाही हे पाहणं बाकी आहे.

गुजरात संघाची प्रथम गोलंदाजी : नाणेफेकीबद्दल गुजरातचा कर्णधार म्हणाला, "आम्हाला प्रथम गोलंदाजी करायची होती. खेळपट्टी ताजी आहे आणि मला वाटतं की सुरुवातीला गोलंदाजांना थोडी मदत मिळेल, पण आतापर्यंत आम्ही नाणेफेकीच्या निकालावर खूप आनंदी आहोत. मला वाटतं की आम्ही मागच्या सामन्यात चांगला क्रिकेट खेळलो. पण गोलंदाजी आणि फलंदाजी या दोन्हीमध्ये काही क्षेत्र आहेत जिथं आम्हाला सुधारणा करण्याची गरज आहे. आम्ही सरावादरम्यान यावर सविस्तर चर्चा केली आहे; आता आम्हाला फक्त इथं आमचं सर्वोत्तम आणि 100 टक्के योगदान द्यायचं आहे."

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कर्णधार), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा.
  • गुजरात टायटन्स : कुमार कुशाग्र, साई सुदर्शन, जॉस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान (कर्णधार), कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

