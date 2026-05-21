IPL मध्ये आज गुजरात-चेन्नई शेवटच्या सामन्यात भिडणार; दोन्ही संघांसाठी निर्णायक सामना
आयपीएल 2026 मध्ये, आज चेन्नई सुपर किंग्सचा सामना गुजरात टायटन्सशी होईल. हा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : May 21, 2026 at 9:55 AM IST
अहमदाबाद GT vs CSK : आयपीएल 2026 मध्ये, आज चेन्नई सुपर किंग्सचा सामना गुजरात टायटन्सशी होईल. हा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. पाच वेळच्या विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्सला प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी या विजय मिळवणं गरजेचं आहे. तर दुसरीकडे आजचा सामना जिंकत गुजरात टायटन्स संघ गुणतालिकेत पहिल्या दोनमध्ये स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल.
Mission: Qualifier 1 🎯#GT have their eyes locked on a crucial Top 2 finish! 👀#TATAIPL 2026 Race to Playoffs 👉 #GTvCSK | THU, 21st MAY, 6:30 PM pic.twitter.com/cIJzTebt9I— Star Sports (@StarSportsIndia) May 21, 2026
सीएसकेला मोठ्या विजयची गरज : सीएसकेनं या हंगामात खेळलेल्या 13 पैकी सात सामने जिंकले आहेत. परिणामी सीएसके 12 गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहे. पहिले तीन सामने गमावल्यानंतर, त्यांनी पुढचे दोन सामने जिंकले. त्यांच्या शेवटच्या पाच सामन्यांकडे पाहिल्यास, विजयांची हॅटट्रिक केल्यानंतर त्यांनी सलग दोन सामने गमावले आहेत. प्लेऑफ पात्रतेच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी, त्यांना जीटी विरुद्धचा आपला अंतिम सामना जिंकावाच लागेल. आपला नेट रन रेट सुधारण्यासाठी सीएसकेला हा सामना मोठ्या फरकानं जिंकावा लागेल; जर इतर संघांचे निकाल त्यांच्या बाजूनं लागले, तर चौथा संघ ठरवण्यात नेट रन रेट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
गुजरातचा अव्वल दोनमध्ये स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न : दुसरीकडे, आयपीएल 2022 चे विजेते गुजरात टायटन्सनं आधीच प्लेऑफमधील आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. या संघानं 13 पैकी 8 सामने जिंकले आहेत. जीटी सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे. संघ लीग टप्प्यात अव्वल दोनमध्ये स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. ईडन गार्डन्सवर कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर गुजरात टायटन्स (GT) या सामन्यात उतरत आहे. आयपीएलच्या इतिहासात आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये 9 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात गुजरात टायटन्सनं 5, तर चेन्नई सुपर किंग्सनं 4 सामने जिंकले आहेत.
The stakes couldn't be higher in Ahmedabad! ⚔️🏟️#GT want a win to consolidate their Top 2 spot, while it's a must-win game for #CSK to keep their Playoffs dream alive. 🫣🔥#TATAIPL 2026 Race to Playoffs 👉 #GTvCSK | THU, 21st MAY, 6:30 PM pic.twitter.com/43lfK4stkr— Star Sports (@StarSportsIndia) May 21, 2026
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बँटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बरार, एम शाहरुख खान.
- चेन्नई सुपर किंग्स : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डिवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, मॅथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजापनीत सिंह, आकाश मधवाल, जैकरी फॉल्क्स, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, मॅकनील नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर.
हेही वाचा :