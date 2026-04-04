पहिल्या विजयासाठी मैदानात उतरणार गुजरात; घरच्या मैदानावर राजस्थानचं आव्हान

आयपीएल 2026 चा नववा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जाईल.

पहिल्या विजयासाठी मैदानात उतरणार गुजरात (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 1:01 PM IST

अहमदाबाद GT vs RR Match : आयपीएल 2026 चा नववा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळला जाईल. या हंगामात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे. दोन्ही संघांचा हा हंगामातील दुसरा सामना असेल. राजस्थाननं आपल्या पहिल्या सामन्यात चेन्नईला 8 गडी राखून पराभूत केलं. तर दुसरीकडे, गुजरात टायटन्सला पंजाब किंग्सविरुद्ध 3 गडी राखून पराभव पत्करावा लागला. आता घरच्या मैदानावर हा सामना जिंकत गुजरात टायटन्स आपलं विजयाचं खातं उघडण्याचा प्रयत्न करेल, तर राजस्थान विजयी मालिका कायम ठेवण्याच्या निर्धारानं मैदानात उतरेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात एकूण 8 सामने खेळले गेले आहेत. यात गुजरातचं पारडं जड असल्याचं दिसतं. या 8 सामन्यांपैकी गुजरातनं 6, तर राजस्थान रॉयल्सनं दोन सामने जिंकले आहेत. ही आकडेवारी पाहता, आयपीएलमध्ये आतापर्यंत राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध गुजरात टायटन्सचा रेकॉर्ड एकतर्फा राहिला आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचे खेळाडू हा रेकॉर्ड बदलण्याचा प्रयत्न करतील, तर गुजरात संघ हा एकतर्फी रेकॉर्ड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

आयपीएल 2025 मध्ये दोन्ही संघात झाले होते दोन सामने : आयपीएल 2025 मध्ये गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात दोन सामने खेळले गेले. यात गुजरातनं एक सामना 58 धावांनी जिंकला, तर राजस्थान रॉयल्सनं दुसरा सामना 8 गडी राखून जिंकला. राजस्थाननं जिंकलेल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीनं एक शानदार शतक झळकावलं होतं. त्या सामन्यात वैभवनं 38 चेंडूंमध्ये 101 धावा केल्या आणि राजस्थाननं 15.5 षटकांत 210 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं होतं. आता या सामन्यात पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वैभव सूर्यवंशीवर असेल. त्यानं चेन्नईविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात शानदार फलंदाजी करत अर्धशतक झळकावलं होतं.

सामन्यासाठी खेळपट्टी कशी असेल : अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर फलंदाजी आणि गोलंदाजी यांच्यात चांगली लढत होते. इथं फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही खेळपट्टीची साथ मिळते. मात्र, असं म्हणता येईल की गोलंदाजांपेक्षा फलंदाजांना जास्त फायदा होतो. चांगल्या उसळीमुळं चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. गुजरात आणि राजस्थान यांच्यात एक हाय-स्कोअरिंग सामना अपेक्षित आहे. अहमदाबादमध्ये आतापर्यंत एकूण 44 आयपीएल सामने खेळले गेले असून, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 22 आणि दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघानंही 22 सामने जिंकले आहेत.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • गुजरात टायटन्स : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जॉस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, जयंत यादव, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, आर साई किशोर, ईशांत शर्मा, लूक वुड, टॉम बँटन, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, अरशद खान, गुरनूर बराड, निशांत सिंधु.
  • राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कर्णधार), शिमरन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, युधवीर सिंह चरक, शुभम दुबे, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला.

