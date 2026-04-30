एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा भिडणार GT vs RCB; गुजरात पराभवाचा बदला घेणार?

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 42वा साखळी सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात खेळला जाईल.

गुजरात पराभवाचा बदला घेणार? (IANS Photo)
Published : April 30, 2026 at 9:23 AM IST

अहमदाबाद GT vs RCB Match : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 42वा साखळी सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात खेळला जाईल. सहा दिवसांत हे संघ दुसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येत आहेत. या सामन्यात शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील टायटन्स संघ आपल्या मागील पराभवाचा बदला घेण्याच्या प्रयत्नात असेल, कारण मागील सामन्यात आरसीबीनं 206 धावांचं मोठं लक्ष्य सहज गाठलं होतं.

दोन्ही संघांची कामगिरी कशी : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली, गुजरात टायटन्सचा या आयपीएल हंगामातील प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला आहे, त्यांनी आठपैकी चार सामने जिंकले आहेत आणि चार गमावले आहेत. जीटी सध्या आठ गुणांसह गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे. त्यामुळं, आरसीबीविरुद्धचा हा सामना त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. तर गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत आठपैकी सहा सामने जिंकून उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील काही सामने जिंकून प्लेऑफमधील आपलं स्थान सहजपणे निश्चित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयपीएलमध्ये आतापर्यंत गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात सात सामने झाले असून, त्यापैकी गुजरात टायटन्सनं तीन तर आरसीबीनं चार सामने जिंकले आहेत. परिणामी, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाचं पारडं थोडं जड मानलं जाऊ शकतं. आतापर्यंत अहमदाबाद स्टेडियमवर या दोन संघांमध्ये फक्त एकच सामना खेळला गेला आहे, ज्यात आरसीबी संघानं विजय मिळवला आहे.

कोहली-गिलवर असेल लक्ष : गुजरात टायटन्स आणि आरसीबी यांच्यातील सामन्यात सर्वांचं लक्ष शुभमन गिल आणि विराट कोहली यांच्यावर असेल. गेल्या काही सामन्यांमध्ये गिलची फलंदाजी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही, त्यामुळं या सामन्यात त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, कोहली आतापर्यंत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे आणि तो या सामन्यातही आपल्या फलंदाजीचं कौशल्य दाखवू शकतो.

सामन्यासाठी खेळपट्टी कशी असेल : अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर फलंदाजी आणि गोलंदाजी यांच्यात चांगली लढत होते. इथं फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही खेळपट्टीची साथ मिळते. मात्र, असं म्हणता येईल की गोलंदाजांपेक्षा फलंदाजांना जास्त फायदा होतो. चांगल्या उसळीमुळं चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. गुजरात आणि राजस्थान यांच्यात एक हाय-स्कोअरिंग सामना अपेक्षित आहे. अहमदाबादमध्ये आतापर्यंत एकूण 45 आयपीएल सामने खेळले गेले असून, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 23 आणि दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघानंही 22 सामने जिंकले आहेत.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), अनुज रावत, जॉस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बँटन, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान.
  • रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : रजत पाटीदार (कर्णधार), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल

