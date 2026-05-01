गुजरातचा गतविजेत्या आरसीबीवर दणदणीत विजय; सात दिवसांपूर्वीच्या पराभवाचा बदला पूर्ण

अहमदबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्सनं आरसीबीचा 4 गडी राखून पराभव केला.

गुजरातचा गतविजेत्या आरसीबीवर दणदणीत विजय (IANS Photo)
Published : May 1, 2026 at 12:08 AM IST

अहमदाबाद GT Beat RCB by 4 Wickets : अहमदबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्सनं आरसीबीचा 4 गडी राखून पराभव केला. या विजयात गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यांनी 'रजत पाटीदारच्या आर्मी'ची फलंदाजीची फळी उद्ध्वस्त करुन सामन्याचं पारडं आपल्या बाजूनं फिरवलं. शुभमन गिल आणि त्याच्या सहकारी फलंदाजांनी उर्वरित काम पूर्ण केले.

आरसीबीची फलंदाजी अपयशी : गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून आरसीबीला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. जीटीचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजनं बंगळूरुला पहिला धक्का दिला आणि तिसऱ्या षटकात त्यांना 5 धावांवर बाद केलं. रबाडाच्या षटकात विराट कोहलीनं सलग 5 चौकार मारले असलं तरी, या प्रोटीज वेगवान गोलंदाजानं त्याला 28 धावांवर रशीद खानकरवी झेलबाद केलं. देवदत्त पडिक्कलनं 40 धावांचं योगदान दिलं असले तरी, त्यानंतर कोणताही फलंदाज मोठी खेळी करू शकला नाही.

जीटीच्या गोलंदाजांनी केला कहर : आरसीबीकडून रजत पाटीदार (19 धावा), जितेश शर्मा (1 धाव), टिम डेव्हिड (9 धावा), कृणाल पांड्या (4 धावा), रोमॅरिओ शेफर्ड (17 धावा), व्यंकटेश अय्यर (12 धावा) आणि भुवनेश्वर कुमार (15 धावा नाबाद) अपयशी ठरले आणि संघ 19.2 षटकांत 155 धावांवर सर्वबाद झाला. गुजरातकडून अर्शद खाननं तीन बळी, रशीद खान आणि जेसन होल्डरनं प्रत्येकी दोन बळी, तर मोहम्मद सिराज आणि कागिसो रबाडानं प्रत्येकी एक बळी घेतला.

गुजरातचा सोपा विजय : 156 धावांचं सोपं लक्ष्य गाठताना गुजरात टायटन्सनं चांगली सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला. कर्णधार शुभमन गिलनं चार चौकार आणि तीन षटकारांच्या मदतीनं 18 चेंडूंमध्ये 43 धावा केल्या, तर त्याचा सलामीचा साथीदार साई सुदर्शन केवळ सहा धावा करून तंबूत परतला. गिलप्रमाणेच जॉस बटलरनंही आक्रमक खेळ करत 19 चेंडूंमध्ये 39 धावा केल्या. वॉशिंग्टन सुंदरनं 12, शाहरुख खाननं 8 आणि जेसन होल्डरनं 12 धावांची भर घातली. मात्र, याचा यजमानांवर फारसा परिणाम झाला नाही, कारण राहुल तेवतिया (27*) आणि रशीद खान (7*) यांनी मिळून जीटीला विजयाच्या उंबरठ्यावर आणले आणि 15.5 षटकांत 6 गडी बाद 158 धावा केल्या.

