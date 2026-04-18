कोलकाताचा पराभवाचा 'पंचहार'; गिलच्या शानदार खेळीनं गुजरातचा तिसरा विजय
आयपीएल 2026 च्या 25व्या सामन्यात, कोलकाता नाईट रायडर्स गुजरात टायटन्सकडून 5 गडी राखून पराभूत झाला.
Published : April 18, 2026 at 12:20 AM IST
अहमदाबाद GT Beat KKR By 5 Wickets : आयपीएल 2026 च्या 25व्या सामन्यात, कोलकाता नाईट रायडर्स गुजरात टायटन्सकडून 5 गडी राखून पराभूत झाला. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करताना केकेआरचा संघ 180 धावांवर सर्वबाद झाला. कर्णधार शुभमन गिलच्या स्फोटक फलंदाजीनं एकावेळी गुजरातला सहज विजय मिळवून देईल असं वाटत होतं. मात्र, शेवटच्या षटकांमध्ये संघाच्या फलंदाजीला संघर्ष करावा लागला. अखेर गुजरातनं शेवटच्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर लक्ष्य गाठलं.
केकेआरचा पाचवा पराभव : हा केकेआरचा सहावा सामना होता आणि संघाला अजूनही विजय मिळवता आलेला नाही. त्यांचा एक सामना अनिर्णित राहिला, ज्यामुळे त्यांच्या नावावर एक गुण जमा झाला आहे. केकेआर गुणतालिकेत तळाशी आहे. दरम्यान, गुजरात टायटन्सनं 5 सामन्यांतून 6 गुण मिळवून चौथ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. हा संघाचा सलग तिसरा विजय आहे.
पॉवरप्लेमध्ये केकेआरच्या तीन विकेट : सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केकेआरची सुरुवात खराब झाली. अजिंक्य रहाणे शून्यावर बाद झाला आणि मोहम्मद सिराजनं त्याला बाद केले. अंगक्रिश रघुवंशी 4 चेंडूंत अवघ्या 8 धावा करून बाद झाला. टीम सेफर्टही 14 चेंडूंचा सामना करून 19 धावा करून बाद झाला. 32 धावांवर 3 गडी गमावून संघर्ष करणाऱ्या केकेआर संघाला रोव्हमन पॉवेल आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी सावरलं. त्यांनी चौथ्या विकेटसाठी 55 धावा जोडल्या. पॉवेल 20 चेंडूंत 27 धावा करून बाद झाला.
हंगामात पहिल्यांदाच ग्रीनची बॅट तळपली : अनुकूल रॉय 7 चेंडूंत 9 धावा करून प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. रिंकू सिंगही फलंदाजीत चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि त्यानं केवळ एक धाव काढली. कॅमेरॉन ग्रीननं 55 चेंडूंत 7 चौकार आणि 4 षटकारांसह 79 धावांची दमदार खेळी केली. कागिसो रबाडानं आपल्या 4 षटकांच्या स्पेलमध्ये केवळ 29 धावा देऊन 3 बळी घेतले. सिराज आणि अशोक शर्मा यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
गुजरातनं पॉवरप्लेमध्ये केल्या 71 धावा : प्रत्युत्तरात शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांच्या जोडीनं गुजरात टायटन्सला स्फोटक सुरुवात करून दिली. त्यांनी 5.1 षटकांत पहिल्या विकेटसाठी 57 धावा जोडल्या. साई सुदर्शन 16 चेंडूंमध्ये 22 धावा करून सुनील नरेनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. बटलरनं पाच चेंडूंमध्ये दोन चौकार आणि एक षटकार मारुन डावाची सुरुवात केली. यामुळे गुजरातला पॉवरप्लेमध्ये 71 धावा करण्यात मदत झाली. वरुण चक्रवर्तीनं जोस बटलरला (25) बाद करून ही भागीदारी तोडली. या मोसमातील वरुणची ही पहिली विकेट होती.
शुभमन गिलचं शतक हुकलं : दरम्यान, शुभमन गिलनं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. तो एका टोकाकडून सहजपणे धावा करत होता. असं करताना त्यानं विराट कोहलीला मागे टाकून ऑरेंज कॅप जिंकली. सुंदर 13 चेंडूंमध्ये 13 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. शुभमन गिल शतकाच्या दिशेनं वाटचाल करत होता, पण वैभव अरोराच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. गिलनं 50 चेंडूंमध्ये 8 चौकार आणि 4 षटकारांसह 86 धावा केल्या. गिल बाद झाल्यानंतर गुजरातच्या फलंदाजांना संघर्ष करावा लागला. मात्र, संघानं शेवटच्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर विजय मिळवला.
हेही वाचा :