BCCI कडून 30 शहरांमध्ये फॅन पार्कची घोषणा; तुमच्या शहराचा समावेश आहे का? पाहा यादी
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) आयपीएल फॅन पार्क्स 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे.
Published : April 9, 2026 at 5:00 PM IST
मुंबई IPL 2026 Fan Parks : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) आयपीएल फॅन पार्क्स 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश 18 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील 30 शहरांमध्ये आयपीएलचा अनुभव रोमांचक पद्धतीनं पोहोचवणं आहे. हे फॅन पार्क्स 18-19 एप्रिल ते 23-24 मे या कालावधीत सहा आठवड्यांच्या शेवटी आयोजित केले जातील, ज्यामुळं विविध प्रदेशांतील चाहत्यांना उत्साही वातावरणात आयपीएलचा अनुभव घेण्याची संधी मिळेल.
पहिल्यांदाच समाविष्ट झालेली शहरे : पुथुपल्ली (केरलम), मंगलागिरी (आंध्र प्रदेश), चंबा आणि मंडी (हिमाचल प्रदेश), गोलाघाट आणि सिल्चर (आसाम) आणि इम्फाळ (मणिपूर) यांसारख्या अनेक शहरांमध्ये पहिल्यांदाच आयपीएल फॅन पार्क्सचं आयोजन केलं जाईल, ज्यामुळं या उपक्रमाची व्याप्ती नवीन प्रदेश आणि प्रेक्षकांपर्यंत वाढेल. अधिक प्रादेशिक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक आठवड्यात उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम विभागांमध्ये अनेक फॅन पार्क्स आयोजित केले जातील.
🚨 NEWS 🚨 #TATAIPL Fan Parks 2026 Phase 2 to cover 30 cities across 18 states & 1 Union Territories.— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2026
काय म्हणालं बीसीसीआय : बीसीसीआयनं एका निवेदनात म्हटलं आहे, "प्रत्येक फॅन पार्कमध्ये सामन्यांचं थेट प्रक्षेपण, तसंच संगीत, मनोरंजन, फूड कोर्ट, मुलांसाठी खेळण्याची जागा आणि व्हर्च्युअल बॅटिंग झोन, बॉलिंग नेट्स, फेस पेंटिंगसारखे उपक्रम आणि पिच परफेक्ट (संतुलनाचा खेळ), गेम ऑफ थ्रोज आणि डोन्ट मिस द बॉल यांसारख्या चाहत्यांच्या आवडत्या खेळांसह विविध आकर्षक ऑन-ग्राउंड अनुभव उपलब्ध असतील."
फॅन पार्क कधी आणि कुठं आयोजित केले जातील :
- 18 आणि 19 एप्रिल : भटिंडा (पंजाब), कोटा (राजस्थान), बेलागावी (कर्नाटक), पुथुप्पल्ली (केरळ), जमशेदपूर (झारखंड)
- 25 आणि 26 एप्रिल : अमृतसर (पंजाब), बिकानेर (राजस्थान), मंगलगिरी (आंध्र प्रदेश), दिंडीगुल (तामिळनाडू), धनबाद (झारखंड)
- 2 आणि 3 मे : चंबा (हिमाचल प्रदेश), सुरत (गुजरात), सोलापूर (महाराष्ट्र), तिरुचिरापल्ली (तामिळनाडू), सिलीगुडी (पश्चिम बंगाल)
- 9 आणि 10 मे : मंडी (हिमाचल प्रदेश), राजकोट (गुजरात), हुबळी (कर्नाटक), पुडुचेरी (पुडुचेरी), गोलाघाट (आसाम)
- 16 आणि 17 मे : पतियाळा (पंजाब), इंदूर (मध्य प्रदेश), शिवमोग्गा (कर्नाटक), इंफाळ (मणिपूर), गोवा
- 23 आणि 24 मे : आग्रा (उत्तर प्रदेश), भिलाई (छत्तीसगड), कोल्हापूर (महाराष्ट्र), वारंगल (तेलंगणा), सिलचर (आसाम)
