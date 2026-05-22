गुजरातविरुद्ध पराभवानंतर अख्ख्या CSK संघावर BCCI ची कारवाई; नेमकं प्रकरण काय?
गुजरात टायटन्सकडून झालेल्या मानहानीकारक पराभवामुळं चेन्नई सुपर किंग्सचा आयपीएल 2026 मधील प्रवास संपुष्टात आला आहे.
Published : May 22, 2026 at 12:01 PM IST
अहमदाबाद CSK Fined : गुजरात टायटन्सकडून झालेल्या मानहानीकारक पराभवामुळं चेन्नई सुपर किंग्सचा आयपीएल 2026 मधील प्रवास संपुष्टात आला आहे. या पराभवातून संपूर्ण चेन्नई संघ अजून सावरलेला नसतानाच त्यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. गुजरातविरुद्धच्या सामन्यानंतर, धीम्या गतीनं षटकं टाकल्याबद्दल दोषी आढळल्यानं बीसीसीआयनं कर्णधारासह संपूर्ण चेन्नई संघाला मोठा दंड ठोठावला आहे. या हंगामात चेन्नई संघानं ही चूक करण्याची ही दुसरी वेळ आहे, ज्यामुळं त्यांना मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
🚨 RUTURAJ GAIKWAD FINED FOR SLOW OVER-RATE 🚨— Faruk (@uf2151593) May 22, 2026
Under Article 2.22 of the IPL Code of Conduct, Ruturaj Gaikwad was fined ₹24 lakh for slow over-rate, while the remaining CSK players, including the Impact Player, were fined either ₹6 lakh or 25% of their match fees. pic.twitter.com/RToBJWtPzg
कर्णधाराहसह संघाला दंड : या हंगामात चेन्नई संघानं ही चूक करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. या हंगामात चेन्नई संघानं धीम्या गतीनं षटकं टाकण्याची चूक करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, हंगामातील 18व्या सामन्यात संघ निर्धारित षटकं टाकण्यात अपयशी ठरला होता. यावेळी, आचारसंहितेच्या नियम 2.22 अंतर्गत, जो किमान षटकांच्या गतीशी संबंधित आहे, कर्णधार गायकवाडला 24 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. केवळ कर्णधारावरच नव्हे, तर संघातील इतर सर्व खेळाडूंवर, ज्यात महत्त्वपूर्ण खेळाडूंचाही समावेश आहे, कारवाई करण्यात आली आहे. त्या सर्वांना 6 लाख रुपये किंवा त्यांच्या सामना शुल्काच्या 25% (यापैकी जी रक्कम कमी असेल) दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सीएसकेनं जिंकले 14 पैकी केवळ 6 सामने : ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएल 2026 मध्ये सपशेल अपयशी ठरले. या हंगामात खेळलेल्या 14 सामन्यांपैकी संघानं केवळ 6 सामने जिंकले. 12 गुण आणि उणे 0.345 च्या खराब नेट रन रेटमुळं सीएसके या हंगामात प्लेऑफसाठी पात्र ठरू शकला नाही. सलग तिसऱ्या हंगामात चेन्नईला आयपीएल प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवता आलेलं नाही. चेन्नईनं शेवटचं आयपीएल 2023 मध्ये एम.एस. धोनीच्या नेतृत्वाखाली जिंकलं होतं.
चेन्नईचा दारुण पराभव : गुजरात टायटन्सविरुद्ध 89 धावांनी झालेला पराभव हा चेन्नईचा आयपीएल इतिहासातील धावांच्या बाबतीतला सर्वात मोठा पराभव आहे. या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना गुजरात टायटन्सनं 20 षटकांत 4 गडी गमावून 229 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, चेन्नई सुपर किंग्सनं 13.4 षटकांत आपल्या सर्व विकेट गमावल्या आणि त्यांना केवळ 140 धावाच करता आल्या. या हंगामात चेन्नईला अनुभवी खेळाडू एम.एस. धोनीच्या सेवेची सर्वाधिक उणीव भासली. दुखापतीमुळं तो एकही सामना खेळू शकला नाही.
