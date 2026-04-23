आज IPL मधील 'एल क्लासिको' सामना! 10 ट्रॉफी जिंकलेले संघ 'मायानगरी'त भिडणार; कोणाचं पारडं जड?

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामात प्रत्येकी पाच वेळा ट्रॉफी जिंकलेल्या मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात आज सामना होणार आहे.

10 ट्रॉफी जिंकलेले संघ भिडणार (IANS Photo)
Published : April 23, 2026 at 9:27 AM IST

मुंबई MI vs CSK Match : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामात प्रत्येकी पाच वेळा ट्रॉफी जिंकलेल्या मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या दोन्ही संघांनी मैदानावर प्रभावी कामगिरी दाखवलेली नाही. असं असूनही, चाहते 23 एप्रिल रोजी होणाऱ्या या दोन संघांमधील आगामी सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. हा महत्त्वपूर्ण सामना मुंबई इंडियन्सचं घरचं मैदान असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. मुंबई इंडियन्सनं या हंगामात आतापर्यंत सहा सामने खेळले असून, त्यापैकी केवळ दोन जिंकले आहेत आणि चार गमावले आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सचीही अशीच परिस्थिती आहे, त्यांनी आपल्या सहा सामन्यांपैकी केवळ दोन जिंकले आहेत आणि चार गमावले आहेत.

सीएसकेच्या तुलनेत मुंबई इंडियन्सचं पारडं थोडं जड : जर आपण आयपीएलमधील मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील हेड टू हेड सामन्यांचा विचार केला, तर मुंबई इंडियन्सचं पारडं थोडं जड असल्याचं दिसतं. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये एकूण 39 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी मुंबई इंडियन्सनं 21, तर चेन्नई सुपर किंग्सनं 18 सामने जिंकले आहेत. मात्र, दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या शेवटच्या पाच सामन्यांच्या रेकॉर्डवर नजर टाकल्यास चेन्नई सुपर किंग्सचं पारडं जड असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं. सीएसकेने चार सामने जिंकले आहेत, तर मुंबई इंडियन्सने केवळ एक सामना जिंकला आहे. परिणामी, हा सामना मुंबई इंडियन्ससाठी सोपा नसेल.

वानखेडे स्टेडियमवरील दोन्ही संघांमधील रेकॉर्ड कसा : वानखेडे स्टेडियमवरील मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील सामन्यांच्या रेकॉर्डचा विचार केल्यास, एमआयचं पारडं स्पष्टपणे जड आहे. या स्टेडियमवर दोन्ही संघांमध्ये एकूण 13 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात मुंबई इंडियन्सनं आठ, तर चेन्नई सुपर किंग्सनं केवळ पाच सामने जिंकले आहेत. मात्र, या आयपीएल हंगामात मुंबई इंडियन्सचा घरच्या मैदानावरचा रेकॉर्ड काही विशेष राहिलेला नाही, ज्यात त्यांनी तीन सामने खेळले असून त्यापैकी दोन गमावले आहेत.

वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील सामना वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी लाल मातीची बनलेली आहे, ज्यामुळं गोलंदाजांना चांगला बाऊन्स मिळतो आणि चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. या मैदानावर अनेकदा मोठ्या धावसंख्येचे सामने होतात, त्यामुळं चाहत्यांना आजसुद्धा तशाच सामन्याची अपेक्षा असेल. या स्टेडियमवर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 171 धावा आहे. मात्र, मुंबई आणि चेन्नईकडे असे शक्तिशाली फलंदाज आहेत जे कोणत्याही सामन्यात 250 धावा करु शकतात.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • मुंबई इंडियन्स : रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), राज बावा, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सँटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.
  • चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान.

