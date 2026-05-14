ETV Bharat / sports

IPL मधील आजचा PBKS vs MI सामना रद्द होणार? धर्मशाळेतून आली मोठी अपडेट

आयपीएल 2026 मधील सर्वात महत्त्वाच्या सामन्यांपैकी एका सामन्यावर आता पावसाचं सावट आहे.

Weather Update
IPL मधील आजचा PBKS vs MI सामना रद्द होणार? (IANS photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाळा Weather Update : आयपीएल 2026 मधील सर्वात महत्त्वाच्या सामन्यांपैकी एका सामन्यावर आता पावसाचं सावट आहे. धर्मशाळा इथं आज 14 मे रोजी पंजाब किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात होणाऱ्या सामन्यापूर्वी सततच्या पावसामुळं दोन्ही संघांसाठी चिंता वाढली आहे. प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी पंजाब किंग्ससाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे, परंतु हिमाचल प्रदेशातील थंड हवामानामुळं यात अडथळा येऊ शकतो.

सामन्याच्या पहिल्या दिवशी जोरदार पाऊस : हा सामना आज सायंकाळी 7:30 वाजता धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर होणार आहे. मात्र, सामन्याच्या पहिल्या दिवसापासून इथं मुसळधार पाऊस पडत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उद्या संध्याकाळपर्यंत पाऊस थांबण्याची शक्यता आहे, परंतु सामन्याच्या सुरुवातीला हलक्या सरींची शक्यता आहे. यामुळं चाहते चिंतेत आहेत. मुंबई इंडियन्सनं त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर धर्मशाळा स्टेडियमचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये मुसळधार पाऊस दिसत आहे.

पंजाबची विजयावर नजर : पंजाब किंग्ससाठी हा सामना 'करा किंवा मरा' असा नाही, परंतु संघ सलग चार सामने हरल्यामुळं हा सामना खूप महत्त्वाचा आहे. संघानं सातपैकी सहा सामने जिंकून हंगामाची शानदार सुरुवात केली होती आणि गुणतालिकेत अव्वल स्थानासाठी स्पर्धेत होता. मात्र, सलग चार पराभवांमुळं त्यांची परिस्थिती कठीण झाली आहे. आता, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघ पुनरागमनाच्या आशेनं धर्मशाळा इथं दाखल होईल. दरम्यान, हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्स संघही आपला मान राखण्याचा प्रयत्न करेल. मागील सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्ध संघाला मोठा पराभव पत्करावा लागला होता आणि आता ते विजयासह हंगामाचा शेवट करण्याच्या प्रयत्न करतील.

धर्मशाळेचं हवामान कसं असेल ?: धर्मशाळामध्ये दिवसाचं तापमान सुमारे 22-24 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. रात्री वाहणारे जोरदार थंड वारे खेळाडूंसाठी आव्हान निर्माण करु शकतात. हवामान अहवालानुसार, सामन्याच्या दिवशी पावसाची शक्यता आहे. दिवसा पावसाची 40 ते 50 टक्के शक्यता आहे. तर नाणेफेकीपूर्वी 47 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जर मुसळधार पाऊस पडला, तर मैदान ओलं होऊ शकते, ज्यामुळं सामन्यात व्यत्यय येऊ शकतो. संध्याकाळी 7 नंतर पावसाचा धोका कमी असला तरी, डोंगराळ भागात हवामान कधी बदलेल हे सांगता येत नाही.

हेही वाचा :

  1. क्रिकेटमध्ये नवा अध्याय! दिग्गज महिला क्रिकेटपटू सारा टेलर इंग्लंडच्या वरिष्ठ पुरुष संघाला देणार प्रशिक्षण
  2. IPL मधून बाहेर पडलेल्या मुंबईसमोर पंजाबचं आव्हान; धर्मशाळेत कोण मारणार बाजी?
  3. कोहलीचं विराट शतक, आरसीबीची विजयासह अव्वल स्थानी झेप; KKR चं पॅक अप

TAGGED:

DHARAMSHALA WEATHER
PBKS VS MI MATCH WEATHER
PBKS MI WEATHER UPDATE
PBKS VS MI MATCH WEATHER REPORT
IPL 2026 CRICKET

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.