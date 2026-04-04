IPL 2026: समीर रिझवीच्या वादळात मुंबई लोकल घसरली; दिल्लीचा सलग दुसरा विजय
Published : April 4, 2026 at 7:33 PM IST
नवी दिल्ली DC Beat MI : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सला पहिल्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्सनं मुंबई इंडियन्सचा 6 गडी राखून एकतर्फा पराभव केला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सनं 6 गडी गमावून 162 धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात समीर रिझवीच्या स्फोटक अर्धशतकामुळं दिल्ली कॅपिटल्सनं 19 व्या षटकात सहज विजय मिळवला. या हंगामात दिल्लीचा हा सलग दुसरा विजय आहे. पहिल्या सामन्यातही समीर रिझवीनं सामना जिंकून देणारे अर्धशतक झळकावलं होतं. मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्या या सामन्यात खेळला नाही. विशेष म्हणजे आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या आठ सामन्यांमध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं फक्त एकदाच विजय मिळवला आहे.
दिल्लीची खराब सुरुवात : 163 धावांचं लक्ष्य गाठताना दिल्ली कॅपिटल्सनं पहिल्या दोन षटकांत केएल राहुल आणि नितीश राणा यांच्या विकेट गमावल्या. त्यामुळं त्यांची अवस्था 2 बाद 7 धावा अशी झाली होती. मात्र त्यानंतर पथुम निस्संकानं सूत्रं हाती घेतली. निस्संकानं 5व्या षटकात शार्दुल ठाकूरविरुद्ध दोन चौकार आणि एक षटकार मारला. 10व्या षटकात, निस्संका 30 चेंडूंमध्ये 44 धावांवर मिचेल सँटनरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. या वेळी दिल्लीची धावसंख्या 3 गडी बाद 73 होती.
समीर रिझवीचं आक्रमक अर्धशतक : यावेळी समीर रिझवीनं 23 चेंडूंमध्ये 25 धावा केल्या होत्या. त्यानं पुढच्या आठ चेंडूंमध्ये 26 धावा करुन आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यानंतर समीर रिझवीनं आपल्या मर्जीनुसार फटकेबाजी केली. चौथ्या विकेटसाठी मिलर आणि रिझवीनं अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली, तेव्हा मिलरचं योगदान केवळ एका धावेचं होतं. रिझवीला शतक करण्याची संधी होती, पण ती हुकली. रिझवीनं सात चौकार आणि सात षटकारांसह 51 चेंडूंमध्ये 90 धावा केल्या. टी-20 क्रिकेटमधील ही त्याची सर्वोच्च खेळी आहे.
मुंबई इंडियन्सची फलंदाजी अपयशी : तत्पुर्वी नाणेफेक गमावल्यानंतर मुंबई इंडियन्सनं सावध सुरुवात केली, पण मुकेश कुमारनं तिसऱ्या षटकात संघाला बॅकफूटवर ढकललं. षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर रायन रिकल्टन अक्षर पटेलच्या (9) हाती झेलबाद झाला. पाचव्या चेंडूवर तिलक वर्मा (0) स्वतःच्याच गोलंदाजीवर मुकेश कुमारच्या हाती झेलबाद झाला. मुंबई इंडियन्सनं 18 धावांवर दोन गडी गमावले होते. त्यानंतर हार्दिक पांड्याच्या अनुपस्थितीत संघाचं नेतृत्व करणाऱ्या सूर्यकुमार यादवनं रोहित शर्मासोबत मिळून 40 चेंडूंमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी 53 धावांची भागीदारी करत डाव सावरला.
रोहितची छोटेखानी खेळी : रोहित शर्मा 26 चेंडूंमध्ये 35 धावा करुन बाद झाला. त्यानं एक षटकार आणि पाच चौकार मारले होते. सूर्यानं नमन धीरसोबत पाचव्या विकेटसाठी 37 धावा जोडून संघाला शतक पूर्ण करुन दिलं. सूर्यानं 36 चेंडूंमध्ये दोन षटकार आणि तीन चौकारांसह 51 धावा केल्या, तर नमन धीरनं 28 धावांचं योगदान दिलं. मिचेल सँटनर 18 धावांवर नाबाद राहिला आणि कॉर्बिन बॉशनं 11 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्सनं आपल्या निर्धारित 20 षटकांमध्ये सहा गडी गमावून 162 धावा केल्या. दिल्ली कॅपिटल्सकडून मुकेश कुमारनं 26 धावांत 2 बळी घेतले.
हेही वाचा :