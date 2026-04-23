दिल्ली कॅपिटल्सची ताकद वाढणार; खतरनाक गोलंदाज लवकरच संघात सामील होणार

खतरनाक गोलंदाज लवकरच संघात सामील होणार
Published : April 23, 2026 at 4:57 PM IST

नवी दिल्ली Mitchell Starc : आयपीएल 2026 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघ संघर्ष करत आहे, पण आता त्यांच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क लवकरच संघात सामील होईल, जरी त्याला खेळण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. एकूणच, यामुळं संघाला काहीसा दिलासा मिळेल. स्टार्कची गणना जगातील सर्वात बलाढ्य वेगवान गोलंदाजांमध्ये केली जाते.

मिचेल स्टार्कला आयपीएलमध्ये खेळण्यासाठी हिरवा कंदील : ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कला आयपीएलमध्ये खेळण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्याला अलीकडेच खांदा आणि कोपराचा त्रास झाला होता. तो आता ठीक असून लवकरच भारतात परत येऊन आपल्या संघात सामील होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ईएसपीएन क्रिकइन्फोच्या एका अहवालानुसार, मिचेल स्टार्क या वर्षीच्या आयपीएलमधील आपला पहिला सामना 1 मे रोजी खेळू शकतो, जेव्हा दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना राजस्थान रॉयल्सशी होईल.

बीबीएल दरम्यान स्टार्क जखमी : मिचेल स्टार्क जानेवारीपासून एकही सामना खेळलेला नाही. यापूर्वी तो इंग्लंडविरुद्धच्या ॲशेस मालिकेत खेळला होता, जिथं त्यानं उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. त्यानं 31 बळी घेतले, ज्यामुळं त्याला मालिकावीराचा सन्मान मिळाला. त्यानंतर तो काही बीबीएल सामन्यांमध्ये खेळला. याच काळात, झेल घेण्यासाठी झेप घेताना त्याच्या डाव्या खांद्याला आणि कोपराला दुखापत झाली. थोड्या विश्रांतीनंतर, जेव्हा तो परतला, तेव्हा वेदनांमुळे त्याला विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्यामुळं, तो अद्याप आयपीएलमध्ये सहभागी होऊ शकलेला नाही.

पॅट कमिन्सचंही पुनरागमन : दरम्यान, ऑस्ट्रेलियन पॅट कमिन्सही आपल्या संघात सामील झाल्याची बातमी समोर येत आहे. पॅट कमिन्स आता पूर्णपणे बरा झाला असून लवकरच तो सनरायझर्स हैदराबाद या आपल्या संघाकडून खेळताना दिसू शकतो, असx वृत्त आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत, इशान किशन एसआरएच संघाचं कर्णधारपद भूषवत आहे.

दिल्ली कॅपिटल्स सध्या गुणतालिकेत पाचव्या क्रमांकावर : दिल्ली कॅपिटल्सबद्दल बोलायचं झाल्यास, संघानं सहा सामने खेळले असून, त्यात तीन जिंकले आहेत आणि तीन गमावले आहेत. संघाकडे सहा गुण असून तो पाचव्या क्रमांकावर आहे. संघाला अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवण्याचा दावेदार मानलं जात आहे, परंतु त्यासाठी त्यांना विजयाची आवश्यकता असेल. मिचेल स्टार्कच्या आगमनाचा संघावर काय परिणाम होईल हे पाहणं बाकी आहे.

