जर्सीचा रंग बदलताच RCB ची विजयी मालिका भंग; स्टब्स-राहुलच्या अर्धशतकी खेळीच्या बळावर दिल्लीचा विजय
Published : April 18, 2026 at 8:17 PM IST
बंगळुरु DC Beat RCB : आयपीएल 2026 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु दुसऱ्यांदा विजयांची हॅटट्रिक करण्याची संधी हुकली. याउलट दिल्ली कॅपिटल्सनं सलग दोन पराभवांनंतर एक दमदार पुनरागमन केलं. दिल्ली कॅपिटल्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 175 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दिल्ली कॅपिटल्सनं शेवटच्या षटकात 6 गडी राखून सामना जिंकला.
WHAT A FINISH! 😍💥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 18, 2026
Solid fifties by KL Rahul & Tristan Stubbs, but it was David Miller's final flourish which helped #DC cross the line in yet another LAST OVER THRILLER! 💙🙌#TATAIPL #DavidMiller #DelhiCapitals #RCB #Chinnaswamy pic.twitter.com/9M8yYHtU0k
आरसीबीनं उभारली सन्मानजनक धावसंख्या : नाणेफेक हरल्यानंतर आणि प्रथम फलंदाजी करायला आल्यानंतर, आरसीबीनं चांगली सुरुवात केली. मात्र, विराट कोहली केवळ 19 धावाच करु शकला. दुसऱ्या बाजूला, सलामीवीर फिल सॉल्टनं 38 चेंडूंमध्ये 63 धावांची शानदार खेळी केली. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या देवदत्त पडिक्कलनं 18 धावा केल्या, त्यानंतर टिम डेव्हिडनं 26 धावा केल्या. मात्र, त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या जितेश शर्मानं 20 चेंडूंमध्ये केवळ 14 धावा केल्या. त्यानंतर त्यानं कृणाल पांड्याला धावबाद केलं. यामुळं रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 175 धावा केल्या. दिल्ली कॅपिटल्सकडून लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव आणि कर्णधार अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले.
We tried so hard and got so far, but it wasn't meant to be. ❤️🩹— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 18, 2026
A game that went down to the wire. Thank you 12th Man Army, for backing the boys until the last ball. 🙌#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2026 #RCBvDC pic.twitter.com/rV1okPCzIu
दिल्ली कॅपिटल्सचा शानदार विजय : आरसीबीनं दिलेल्या 176 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, दिल्ली कॅपिटल्सची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली आणि त्यांनी अवघ्या 18 धावांत तीन गडी गमावले. त्यानंतर सलामीवीर आणि यष्टीरक्षक केएल राहुलनं 34 चेंडूंमध्ये 57 धावा केल्या. त्याला ट्रिस्टन स्टब्सनं साथ दिली, ज्यानं 47 चेंडूंमध्ये नाबाद 60 धावा केल्या. कर्णधार अक्षर पटेल 26 धावा करुन दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला, तर डेव्हिड मिलरनं अखेरीस 10 चेंडूंमध्ये नाबाद 22 धावा करुन आपल्या संघाला सहा गडी राखून सामना जिंकण्यास मदत केली. भुवनेश्वर कुमारनं तीन बळी घेत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
