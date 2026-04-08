IPL मध्ये सलग तिसऱ्या सामन्यात पावसाचा व्यत्यय येणार? कसं असेल दिल्लीचं वातावरण, वाचा सविस्तर

दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आज आयपीएल सामना खेळला जाईल. हा सामना अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार असल्यानं तयारी पूर्ण झाली आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 10:42 AM IST

नवी दिल्ली DC vs GT Weather : दिल्लीतील हवामान सध्या गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करत आहे. काहींसाठी हे सुखद असलं तरी, इतरांसाठी ते त्रासाचं कारण बनलं आहे. दरम्यान, बुधवारी दिल्लीत दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र पावसामुळं त्यात व्यत्यय येण्याची भीती आहे.

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स आज दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भिडणार : दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आज आयपीएल सामना खेळला जाईल. हा सामना अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार असल्यानं तयारी पूर्ण झाली आहे. दिल्लीनं आपले सामने आधीच जिंकले आहेत, तर गुजरात टायटन्स आपल्या पहिल्या विजयाच्या शोधात आहेत. याचा अर्थ सामना चुरशीचा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दिवसभरात दिल्लीत मुसळधार पावसाची शक्यता असल्यानं पावसाची शक्यता कमी आहे. संध्याकाळी मात्र पावसाची शक्यता आहे.

दिल्लीत आज मुसळधार पावसाचा अंदाज : दिल्लीत आज सकाळपासून दुपारी 12 वाजेपर्यंत हलक्या पावसाची शक्यता आहे. काही भागांमध्ये हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर इतर भागांमध्ये पडणार नाही. सध्या, एक ते दोन टक्के पावसाचा अंदाज आहे. मात्र, दुपारी 12 नंतर हवामानात अचानक बदल होईल. दुपारपर्यंत, किंवा साधारण दुपारी 1 वाजेपर्यंत, 45 ते 50 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामन अंदाजानुसार दुपारी 1 ते 3 च्या दरम्यान 50 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, म्हणजेच या वेळेत संपूर्ण दिल्लीत लक्षणीय पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, सायंकाळी 4 नंतर, हा अंदाज सुमारे 20 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.

सामन्यादरम्यानही हलक्या पावसाची शक्यता : दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील आजचा सामना सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक अर्धा तास आधी, म्हणजेच सायंकाळी 7 वाजता होईल. यादरम्यान सायंकाळी 6 च्या सुमारास 10 ते 15 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत पाऊस पडेल. यानंतर, सायंकाळी 7 ते 8 च्या दरम्यान अंदाजे तितकाच पाऊस अपेक्षित आहे. परंतु, जर पाऊस पडला नाही, तर सामना होऊ शकेल, पण जर पाऊस सुरुच राहिला, तर त्यात व्यत्यय येणं निश्चित आहे.

पाऊस थांबल्यानंतर लगेच सुरू होईल सामना : दरम्यान, हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की पाऊस थांबल्यानंतर पाणी काढून टाकण्यासाठी दिल्लीत पुरेशी आणि मजबूत व्यवस्था आहे, त्यामुळं पाऊस थांबल्यानंतर सामन्याला जास्त वेळ थांबावं लागणार नाही. पण हे तेव्हाच होईल जेव्हा पाऊस पूर्णपणे थांबेल. एकूणच, सामन्यादरम्यान काही व्यत्यय येतील. आशा आहे की जास्त समस्या येणार नाहीत, जेणेकरुन हा महत्त्वाचा आयपीएल सामना पूर्ण क्षमतेनं खेळला जाईल आणि पूर्ण उत्साह अनुभवता येईल.

