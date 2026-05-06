अजबच! दिलीचा फलंदाज एकाच चेंडूवर दोन वेगवेगळ्या पद्धतीनं आउट; पाहा व्हिडिओ
IPL मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सचा फलंदाज नितीश राणासोबत एक अतिशय विचित्र घटना घडली.
Published : May 6, 2026 at 9:37 AM IST
नवी दिल्ली DC vs CSK : IPL मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सचा फलंदाज नितीश राणासोबत एक अतिशय विचित्र घटना घडली. आयपीएल 2026 च्या 48व्या सामन्यात, नितीश सीएसकेविरुद्ध तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला, पण तो अवघ्या 15 धावांवर बाद झाला. यात त्याने 13 चेंडूंचा सामना केला. सीएसकेचा फिरकी गोलंदाज नूर अहमदने त्याची विकेट घेतली.
HISTORY CREATE BY NITISH RANA !🤯— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) May 5, 2026
- Nitish Rana is a batsman who, in the history of the IPL, was once dismissed in a unique way being both hit wicket and caught out at the same ball 😭😂 pic.twitter.com/BYVUdwDFxU
विचित्र पद्धतीनं राणा बाद : मात्र, नितीश राणा ज्या पद्धतीनं बाद झाला, त्यावर अजूनही चर्चा सुरु आहे. जेव्हा नितीश राणानं नूरच्या गोलंदाजीवर फटका मारला, तेव्हा लेग साईडला कार्तिक शर्मानं त्याचा झेल घेतला, पण कार्तिक झेल घेण्यापूर्वीच बेल्स पडल्या होत्या, म्हणजेच तो हिट विकेटही झाला. विशेष म्हणजे, अधिकृतपणे नसलं तरी, नितीश राणा एकाच चेंडूवर दोनदा बाद होणारा पहिला फलंदाज ठरला आहे. तो आधी हिट विकेट झाला आणि नंतर झेलबाद झाला. असं यापूर्वी कधीही पाहिलं गेलं नव्हतं. पंचांनी त्याला झेलबाद दिलं असल्यामुळं, ते तसंच मानलं पाहिजे.
सामन्यात काय झालं : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना दिल्लीनं निर्धारित 20 षटकांत 7 गडी गमावून 155 धावा केल्या. दिल्लीच्या 155 धावांच्या प्रत्युत्तरात चेन्नईनं 17.3 षटकांत 2 गडी गमावून लक्ष्य पूर्ण केलं. चेन्नईच्या विजयात सलामीवीर संजू सॅमसननं महत्त्वाची भूमिका बजावली. संजूनं आपल्या खेळीत 7 चौकार आणि 6 षटकारांसह 52 चेंडूंमध्ये नाबाद 87 धावांची खेळी केली. या विजयामुळं चेन्नईच्या खात्यात 10 गुण जमा झाले असून त्यांच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या शक्यता आणखी वाढल्या आहेत.
हेही वाचा :