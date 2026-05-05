'करो या मरो' सामन्यात दिल्ली-चेन्नई मैदानात; जो हारेल तो बाहेर?

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 12:57 PM IST

नवी दिल्ली DC vs CSK Match : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चा 48 वा सामना दिल्ली कॅपिटल्स (DC) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) यांच्यात मंगळवारी अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना जिंकून दोन्ही संघ गुणतालिकेतील आपलं स्थान सुधारण्याचा प्रयत्न करतील. गुणतालिकेत मधल्या स्थानावर अडकलेल्या आणि प्लेऑफच्या जवळ पोहोचू इच्छिणाऱ्या दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. नऊपैकी चार सामने जिंकून दिल्ली कॅपिटल्स गुणतालिकेत सातव्या स्थानावर आहे, तर चेन्नई सुपर किंग्स नऊपैकी चार सामने जिंकून सहाव्या स्थानावर आहे.

दोन्ही संघांनी जिंकला मागील सामना : सलग पराभवांना सामोरं गेल्यानंतर, दिल्ली कॅपिटल्सनं राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध 226 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करुन आपल्या मोहिमेला पुनरुज्जीवित केलं. दरम्यान, चेपॉकमधील आपल्या मागील सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सनं मुंबई इंडियन्सचा मोठ्या फरकानं पराभव केला, जे त्यांच्या चांगल्या तयारीचं लक्षण आहे.

राहुल आणि संजूवर असतील सर्वांच्या नजरा : या सामन्यात, चाहत्यांचं लक्ष डीसी आणि सीएसकेचे अनुक्रमे सर्वाधिक धावा करणारे दोन फलंदाज केएल राहुल आणि संजू सॅमसन यांच्यावर आहे. जबरदस्त फॉर्मात असलेल्या सॅमसननं 168 च्या स्ट्राईक रेटनं 315 धावा केल्या आहेत. तर दुसरीकडे, केएल राहुलनं या मोसमात नऊ सामन्यांमध्ये 54.12 च्या सरासरीनं 433 धावा केल्या आहेत. सीएसकेच्या गोलंदाजीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. जेमी ओव्हरटननं प्रतिस्पर्ध्यांना अडचणीत आणलं आहे आणि नूर अहमदमुळं गोलंदाजीच्या आक्रमणाला अधिक मजबुती मिळाली आहे. दुसरीकडे डीसीचे फिरकी गोलंदाज, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव, एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहेत. अक्षरनं गोलंदाजीत विश्वासार्हता दाखवली आहे, पण कुलदीपमध्ये सातत्य राहिलेलं नाही.

दिल्ली आणि चेन्नई यांच्यातील हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : दोन्ही संघांमधील आमनेसामनेची आकडेवारी पाहता, सीएसकेचं पारडं जड असल्याचं दिसते. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 32 सामने खेळले गेले असून, त्यांपैकी चेन्नई सुपर किंग्सनं 20 सामने जिंकले आहेत, तर दिल्ली कॅपिटल्सनं 12 सामने आपल्या बाजूनं राखले आहेत.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • दिल्ली कॅपिटल्स : अक्षर पटेल (कर्णधार), अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, साहिल पारख.
  • चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान.

