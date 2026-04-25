दिल्लीच्या खेळाडूच्या चेहऱ्यावर लागला चेंडू, रक्तबंभाळ अवस्थेत मैदानातून रुग्णवाहिकेद्वारे थेट हॉस्पिटलमध्ये; पाहा व्हिडिओ
सराव सत्रादरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सचा एक नेट बॉलर बाउन्सरमुळं गंभीर जखमी झाला. त्याला रुग्णवाहिकेद्वारे थेट रुग्णालयात न्याव लागलं.
Published : April 25, 2026 at 12:54 PM IST
नवी दिल्ली DC Player Suffered Injury : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 35वा साखळी सामना आज 25 एप्रिल रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला जाईल. मात्र सामन्याच्या एक दिवस आधी, सराव सत्रादरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सचा एक नेट बॉलर बाउन्सरमुळं गंभीर जखमी झाला. चेहऱ्यावर चेंडू लागल्यानंतर तो प्रचंड वेदनेत होता आणि त्याच्या चेहऱ्याचून प्रचंड रक्तस्त्राव होत होता.
रुग्णवाहिकेद्वारे तातडीनं रुग्णालयात : जेव्हा सराव सत्रादरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सच्या एका नेट बॉलरच्या चेहऱ्यावर बाउन्सर लागला, तेव्हा तो मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असताना लगेचच जमिनीवर कोसळला. दुखापतीनंतर तो खेळाडू स्पष्टपणे वेदनेत होता. दिल्ली कॅपिटल्सचे वैद्यकीय कर्मचारी आणि स्टेडियममधील आपत्कालीन कर्मचारी तातडीनं त्याच्या मदतीला धावून आले. त्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवर ठेवून रुग्णवाहिकेद्वारे थेट मैदानावरुन रुग्णालयात नेण्यात आलं. दिल्ली कॅपिटल्सनं अद्याप या खेळाडूबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही, कारण त्याच्या प्रकृतीबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रसिद्ध झालेली नाही.
A young Delhi Capitals player was hit hard on the face by the ball during practice, which caused a serious injury. An ambulance was called to the ground, and he was placed on a stretcher and taken to the hospital.😢— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) April 24, 2026
पंजाबविरुद्धचा सामना दिल्लीसाठी महत्त्वाचा : आयपीएलच्या 19व्या हंगामात दिल्ली कॅपिटल्सनं आतापर्यंत सहा सामने खेळले असून, त्यात तीन जिंकले आहेत आणि तीन गमावले आहेत. ते सध्या सहा गुणांसह गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहेत, त्यामुळं पंजाब किंग्सविरुद्धचा सामना त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या हंगामात, खेळलेल्या सहा सामन्यांपैकी पाच सामने जिंकले तर एक सामना पावसामुळं रद्द झाला असून, पंजाब किंग्स हा एकमेव संघ अपराजित राहिला आहे.
दोन्ही संघांचा विक्रम कसा : आतापर्यंत आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली असून, कोणत्याही संघाचं पारडं जड राहिलेले नाही. आयपीएलच्या इतिहासात या दोन संघांमध्ये एकूण 35 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी दिल्ली कॅपिटल्सनं 17 सामने जिंकले आहेत, तर पंजाब किंग्सनंही 17 सामने जिंकले आहेत. याशिवाय, एक सामना पावसामुळं रद्द झाला होता. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवरील या दोन संघांमधील हेड-टू-हेड रेकॉर्डबद्दल बोलायचं झाल्यास, दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात 12 सामने खेळले गेले असून, दोन्ही संघांनी प्रत्येकी 6 सामने जिंकले आहेत.
हेही वाचा :