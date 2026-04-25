LIVE सामन्यात मैदानावर आली अ‍ॅम्ब्युलन्स, स्ट्रेचरही दिसलं, दिल्लीच्या खेळाडूला गंभीर दुखापत; पाहा व्हिडिओ

झेल घेताना दिल्लीचा खेळाडू गंभीर जखमी
Published : April 25, 2026 at 6:38 PM IST

नवी दिल्ली Lungi Ngidi : येथील अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात सुरु असलेल्या आयपीएलच्या 19व्या हंगामातील सामन्यादरम्यान एक दुःखद घटना घडली. झेल घेताना डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी प्रचंड वेदनेत असल्याचं दिसलं. तो उठू न शकल्यानं, एनगिडीला सुरुवातीला स्ट्रेचरवरुन मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. मात्र, त्याची प्रकृती गंभीर असल्यानं मैदानावरच रुग्णवाहिका आली आणि त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

प्रियांश आर्याचा झेल घेताना जखमी : या सामन्यात पंजाब किंग्स 265 धावांचं लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्यांनी पहिल्या दोन षटकांत 36 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर, दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलनं टाकलेल्या षटकातील तिसऱ्या चेंडूवर प्रियांश आर्यानं एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, जो मिड-ऑफच्या दिशेनं हवेत उंच गेला. तिथं क्षेत्ररक्षण करत असलेल्या लुंगी एनगिडीनं चेंडू पकडण्याच्या प्रयत्नात मागे पाऊल टाकलं, पण त्याचा तोल गेला आणि तो डोक्यावर पडला. लुंगी एनगिडीला खूप वेदना होत असल्याचं दिसून आले आणि त्याला तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं.

दुश्मंथा चमीरा बदली खेळाडू म्हणून मैदानात : लुंगी एनगिडीच्या दुखापतीमुळं तो आता सामन्यातून पूर्णपणे बाहेर झाला आहे. दिल्ली कॅपिटल्सनं दुश्मंथा चमीराचा बदली खेळाडू म्हणून संघात समावेश केला आहे. या सामन्यात जेव्हा लुंगी एनगिडी जखमी झाला, तेव्हा त्याला तपासण्यासाठी आलेल्या पंजाब किंग्सचे मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंग यांच्यासह मैदानातील सर्व खेळाडू घाबरले होते. यावेळी स्टेडियममधील प्रेक्षकही खूप शांत दिसत होते. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्स संघाकडून खूप चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली, ज्यामध्ये केएल राहुलनं 152 धावांची खेळी केली, तर नितीश राणानं 91 धावांची खेळी केली.

हेही वाचा :

  1. केएल राहुलची वादळी खेळी; 152 धावांच्या खेळीनं बदललं IPL चं 'रेकॉर्ड बुक'
  2. IPL मध्ये आजपासून रिव्हर्स सामने सुरु; पराभवाचा बदला घेण्यासाठी राजस्थान उतरणार मैदानात
  3. दिल्लीच्या खेळाडूच्या चेहऱ्यावर लागला चेंडू, रक्तबंभाळ अवस्थेत मैदानातून रुग्णवाहिकेद्वारे थेट हॉस्पिटलमध्ये; पाहा व्हिडिओ

