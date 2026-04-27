10 दिवसांत दुसऱ्यांदा भिडणार DC vs RCB; बंगळुरु पराभवाचा बदला घेणार की दिल्ली पुन्हा बाजी मारणार?

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 39वा साखळी सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल.

বংগলুরু পরাভবাচা বদला घेणार की दिल्ली बाजी मारणार?
Published : April 27, 2026 at 9:37 AM IST

नवी दिल्ली DC vs RCB Match : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 39वा साखळी सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. या हंगामात हे दोन्ही संघ दुसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येत आहेत. मागील सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सनं आरसीबीला सहा गडी राखून पराभूत केलं होतं. अशात आता आरसीबी हा सामना जिंकत हिशोब चुकता करण्याच्या प्रयत्नात असेल. या हंगामात आतापर्यंत दोन्ही संघांची कामगिरी पाहता, सातपैकी पाच सामने जिंकल्यामुळं आरसीबी किंचित अधिक मजबूत स्थितीत दिसत आहे. दिल्ली कॅपिटल्सनंही सात सामने खेळले आहेत, पण त्यात त्यांना केवळ तीन विजय आणि चार पराभव पत्करावे लागले आहेत. त्यामुळं, हा सामना दिल्ली कॅपिटल्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचा असेल.

दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध आरसीबीचं पारडं जड : जर आपण आयपीएलमधील दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर यांच्यातील हेड टू हेड सामन्यांचा विचार केला, तर आरसीबीचं पारडं स्पष्टपणे जड आहे. आतापर्यंत हे दोन संघ 34 वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत, ज्यात दिल्ली कॅपिटल्सनं 13 तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 20 सामने जिंकले आहेत. शिवाय, एक सामना पावसामुळं रद्द झाला होता. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर या दोन संघांमध्ये एकूण 11 सामने खेळले गेले आहेत आणि त्या सामन्यांमध्ये आरसीबीनं सात सामने जिंकून वर्चस्व राखलं आहे, तर दिल्ली कॅपिटल्सनं केवळ चार सामने जिंकले आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सनं आरसीबीविरुद्ध त्यांच्या घरच्या मैदानावर शेवटचा सामना 2023 च्या आयपीएल हंगामात जिंकला होता.

स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : आजचा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. या स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते, जिथं लहान सीमा आणि वेगवान आउटफिल्डमुळं मोठ्या धावसंख्येचा सामना होण्याची अपेक्षा आहे. या सामन्यात खेळपट्टी आणि नाणेफेक या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाची भूमिका बजावतील. मैदान फिरकी गोलंदाजांनाही मदत करते, त्यामुळं फलंदाजांना फिरकीविरुद्ध संयम बाळगणं आवश्यक आहे.

कोहली आणि राहुलच्या खेळीवर असेल लक्ष : दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यातील या सामन्यात, ज्या दोन खेळाडूंकडे सर्वाधिक लक्ष असेल त्यापैकी एक म्हणजे आरसीबीचा स्टार खेळाडू विराट कोहली, ज्याचं घरचे मैदान दिल्ली स्टेडियम आहे, त्यामुळं सर्वांना त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. दुसरं नाव आहे केएल राहुल, ज्यानं पंजाब किंग्सविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात 152 धावांची शानदार नाबाद खेळी केली होती. त्यामुळं, या दोन खेळाडूंपैकी जो कोणी आपली फलंदाजीची ताकद दाखवण्यात यशस्वी होईल, तो या सामन्यात एक मजबूत संघ असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • दिल्ली कॅपिटल्स : अक्षर पटेल (कर्णधार), अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, साहिल पारख.
  • रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : रजत पाटीदार (कर्णधार), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल

TAGGED:

IPL 2026 DC FACE RCB FOR 2ND TIME
WILL RCB TAKE REVENGE
DC VS RCB MATCH TODAY
DC VS RCB MATCH LIVE SCORE
IPL 2026

