पूर्णपणे फिट असूनही लुंगी एनगिडीला आजच्या सामन्यातून बसावं लागणार बाहेर; ICC नियम काय?

दिल्ली कॅपिटल्सनं त्यांचा स्टार वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी पुनरागमन करणार असल्याची घोषणा केली आहे. पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान एनगिडीला गंभीर दुखापत झाली होती.

Lungi Ngidi
लुंगी एनगिडी (IANS Photo)
Published : May 1, 2026 at 1:01 PM IST

Choose ETV Bharat

जयपूर Lungi Ngidi : दिल्ली कॅपिटल्सनं त्यांचा स्टार वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी पुनरागमन करणार असल्याची घोषणा केली आहे. पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान एनगिडीला गंभीर दुखापत झाली होती. झेल घेण्यासाठी मागे धावताना तो डोक्यावर पडला. त्याला रुग्णालयात नेण्यासाठी मैदानावर रुग्णवाहिका बोलवावी लागली. मात्र, त्याला लवकरच रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला.

लुंगी एनगिडीनं केली सरावाला सुरुवात : दक्षिण आफ्रिकेकडून खेळणारा लुंगी एनगिडी डोक्याच्या दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झाला आहे. दिल्ली कॅपिटल्सनं त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर त्याच्या गोलंदाजी सरावाचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना आज जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्सशी होणार आहे.

एनगिडी आज खेळू शकणार नाही : मात्र सामन्यात फिट असूनही, आयसीसीच्या एका नवीन नियमामुळं लुंगी एनगिडीला आज प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळू शकणार नाही. लुंगीला डोक्याला दुखापत झाली, ज्यामुळं दिल्ली कॅपिटल्सला 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' (डोक्याला दुखापत झाल्यास बदली खेळाडू) वापरावा लागला. विप्राज निगमनं प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याची जागा घेतली. आयसीसीनं जून 2025 मध्ये लागू केलेल्या डोक्याला झालेल्या दुखापतीच्या नियमांनुसार, जर एखादा खेळाडू डोक्याला झालेल्या दुखापतीमुळं सामन्यातून बाहेर पडला, तर त्याला सात दिवस क्रिकेटपासून दूर राहावं लागेल. लुंगीला 25 एप्रिल रोजी दुखापत झाली आणि त्यामुळं तो राजस्थानविरुद्ध खेळू शकणार नाही.

मिचेल स्टार्क खेळण्याची शक्यता : या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सकडून मिचेल स्टार्क खेळण्याची शक्यता आहे. तो या हंगामात आतापर्यंत एकही सामना खेळलेला नाही. तो खांद्याच्या दुखापतीतून सावरत होता. तो गेल्या आठवड्यात भारतात परतला. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं त्याला 1 मे पासून खेळण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळं, स्टार्क राजस्थानविरुद्ध मैदानात उतरु शकतो.

