सर्वात मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत दिल्लीची 'राजधानी एक्सप्रेस' विजयी रुळावर; 225 धावा करुनही राजस्थानचा पराभव
आयपीएल 2026 च्या एका हाय-व्होल्टेज सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सनं राजस्थान रॉयल्सला 7 गडी राखून पराभूत करत एक उल्लेखनीय विजय मिळवला.
Published : May 2, 2026 at 12:05 AM IST
जयपूर DC Beat RR by 7 Wickets : आयपीएल 2026 च्या एका हाय-व्होल्टेज सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सनं राजस्थान रॉयल्सला 7 गडी राखून पराभूत करत एक उल्लेखनीय विजय मिळवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थाननं 225 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दिल्लीनं केवळ 3 गडी गमावून 19.1 षटकात हे लक्ष्य पूर्ण केलं. विशेष म्हणजे आयपीएलच्या इतिहासातील दिल्लीचा हा सर्वात मोठा धावसंख्येचा यशस्वी पाठलाग आहे.
रियान परागची शानदार खेळी : प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सची सामन्याची सुरुवात खराब झाली, त्यांचे दोन्ही सलामीचे फलंदाज 12 धावांवर तंबूत परतले. त्यानंतर रियान पराग आणि ध्रुव जुरेल यांनी डाव सावरला आणि 59 चेंडूंमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी 102 धावांची वेगवान भागीदारी करुन संघाला सामन्यात परत आणलं. जुरेल 42 धावांवर बाद झाला, तर परागनं 90 धावांची शानदार खेळी केली. डावाच्या शेवटच्या षटकांमध्ये फलंदाजीला आलेल्या डोनावन फरेरानं अवघ्या 14 चेंडूंमध्ये सहा षटकार आणि दोन चौकारांसह नाबाद 47 धावा केल्या आणि राजस्थानला 220 धावांच्या पुढं नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दिल्ली कॅपिटल्सकडून मिचेल स्टार्कनं तीन बळी घेतले, तर काईल जेमिसन, अक्षर पटेल आणि टी नटराजन यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.