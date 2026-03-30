चेन्नई फ्रँचायझीसाठी एका युगाचा अंत! 'यलो आर्मी' पहिल्यांदाच दोन अनुभवी खेळाडूंशिवाय उतरणार मैदानात

आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स संघ एम एस धोनी, रवींद्र जडेजा आणि सुरेश रैना यांच्याशिवाय पहिल्यांदाच खेळेल.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 7:08 PM IST

गुवाहाटी RR vs CSK Match : आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स संघ एम एस धोनी, रवींद्र जडेजा आणि सुरेश रैना यांच्याशिवाय पहिल्यांदाच खेळेल. चेन्नई फ्रँचायझी सध्या बदलाच्या काळातून जात आहे. पूर्वी अनुभवी खेळाडूंना प्राधान्य देण्यासाठी ओळखली जाणारी ही फ्रँचायझी आता तरुण खेळाडूंमध्ये गुंतवणूक करत आहे. हे भविष्य लक्षात घेऊन, चेन्नई संघानं या हंगामासाठी एक तरुण संघ तयार केला आहे. आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संघ एम.एस. धोनी, सुरेश रैना आणि रवींद्र जडेजा यांच्याशिवाय खेळेल.

एम एस धोनी आणि सुरेश रैना हे सीएसके फ्रँचायझीचे सर्वात मोठे खेळाडू : 2008 मध्ये जेव्हा चेन्नई सुपर किंग्स संघ पहिल्यांदा तयार झाला, तेव्हा आयपीएलच्या पहिल्या हंगामाच्या सुरुवातीला, दोन खेळाडूंना संघाचे सर्वात मोठे चेहरे मानले जात होते. हे दोन होते भारतीय फलंदाज सुरेश रैना आणि एम एस धोनी. जरी मॅथ्यू हेडन, मायकल हसी, मुथय्या मुरलीधरन, डग बोलिंगर, अल्बी मॉर्केल आणि शेन वॉटसन यांसारखे अनेक खेळाडू आयपीएलमध्ये सुपर किंग्सकडून खेळले असले तरी, हे दोन भारतीय दिग्गज 'थला' आणि 'चिन्ना थला' म्हणून सीएसकेच्या चाहत्यांच्या हृदयात नेहमीच कोरले गेले आहेत. हा पहिलाच हंगाम असेल जेव्हा संघ या दोन भारतीय दिग्गजांशिवाय खेळेल. रैनानं या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली आहे, तर धोनी हंगामाच्या सुरुवातीला संघासाठी उपलब्ध नसेल.

आयपीएलमधील एम एस धोनी आणि सुरेश रैना यांचे विक्रम : गेल्या काही वर्षांत एम एस धोनी आयपीएलमधील सर्वात अनुभवी खेळाडूंपैकी एक बनला आहे. त्यानं लीगमध्ये 278 सामने खेळले असून 100 डावांमध्ये नाबाद राहण्याचा अनोखा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. धोनीनं या दरम्यान 38.30 च्या सरासरीनं आणि सुमारे 138 च्या स्ट्राइक रेटनं 5439 धावा केल्या आहेत. आयपीएल आणि सीएलटी20 सामन्यांसह, धोनी चेन्नई सुपर किंग्ससाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. सुरेश रैनानंही 200 हून अधिक आयपीएल सामने खेळून 5,528 धावा केल्या आहेत. आयपीएलच्या इतिहासात सीएसकेसाठी सर्वाधिक धावा करणारा दुसरा फलंदाज रैना आहे. त्यानं गुजरात लायन्ससाठी दोन हंगामात 841 धावा देखील केल्या आहेत. धोनी 2016-17 मध्ये रायझिंग पुणे सुपरजायंट्ससाठी दोन हंगाम खेळला, ज्यात त्यानं केवळ 576 धावा केल्या.

हेही वाचा :

  1. IPL दरम्यान वैभव सूर्यवंशीला दुसऱ्या देशानं दिली पदार्पणाची 'ऑफर'
  2. RR vs CSK सामन्यावर पावसाचं सावट? मॅच रद्द होण्याची शक्यता किती?
  3. IPL मध्ये आज पाच वेळा विजेत्या CSK ची राजस्थानशी टक्कर; कोण मारणार बाजी?

