मुंबईविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी CSK च्या स्टार खेळाडूवर दुःखाचा डोंगर; क्रिकेटपटू मूळ गावी रवाना
Published : April 23, 2026 at 3:15 PM IST
मुंबई Mukesh Chaudhary : मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या आयपीएल 2026 सामन्यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सच्या एका खेळाडूवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. संघातील वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरीच्या आईचं निधन झालं आहे. चेन्नई सुपर किंग्सनं त्याच्या आईच्या निधनाच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे. तसंच चेन्नई फ्रँचायझीनं शोक व्यक्त केला आहे.
मुकेश चौधरीच्या आईच्या निधनाबद्दल सीएसकेनं व्यक्त केला शोक : चेन्नई सुपर किंग्सनं सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिलं आहे की, मुकेश चौधरी यांच्या आईच्या निधनानं त्यांना खूप दुःख झालं आहे. या कठीण काळात ते मुकेश कुमार यांच्या कुटुंबाप्रती आपल्या संवेदना व्यक्त करतात. आईच्या निधनामुळं मुकेश चौधरी मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यासाठी अनुपलब्ध असणार आहे. चेन्नई सुपर किंग्सचा सामना आज 23 एप्रिल रोजी वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सविरुद्ध होणार आहे, त्यासाठी सीएसके संघ मुंबईत आहे. मुकेश चौधरी मुंबईतील सीएसके कॅम्प सोडून आपल्या मूळ गावी, भिलवाडा इथं रवाना झाला आहे.
The CSK family mourns the passing of Mukesh Choudhary’s mother.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
We stand with Mukesh and his family, keeping them in our thoughts and prayers during this incredibly difficult time.
आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत मुकेशची कामगिरी : मुकेश चौधरीनं आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत फक्त एकच सामना खेळला आहे. तो सामना 18 एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध झाला होता, ज्यात त्यानं 21 धावांत 2 बळी घेतले. त्यानं इशान किशन आणि ट्रॅव्हिस हेड यांची विकेट घेतली होती. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात खलील अहमदच्या जागी मुकेश चौधरीला सीएसकेच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आलं होतं. दुखापतीमुळं खलील अहमद आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडल्यानंतर मुकेश चौधरीला संधी मिळाली. मात्र मुंबई इंडियन्सविरुद्ध तोही उपलब्ध नसल्यामुळं, त्याच्या जागी गुर्जपानितला संधी मिळू शक्यता आहे.
वानखेडे स्टेडियमवरील दोन्ही संघांमधील रेकॉर्ड कसा : वानखेडे स्टेडियमवरील मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील सामन्यांच्या रेकॉर्डचा विचार केल्यास, एमआयचं पारडं स्पष्टपणे जड आहे. या स्टेडियमवर दोन्ही संघांमध्ये एकूण 13 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात मुंबई इंडियन्सनं आठ, तर चेन्नई सुपर किंग्सनं केवळ पाच सामने जिंकले आहेत. मात्र, या आयपीएल हंगामात मुंबई इंडियन्सचा घरच्या मैदानावरचा रेकॉर्ड काही विशेष राहिलेला नाही, ज्यात त्यांनी तीन सामने खेळले असून त्यापैकी दोन गमावले आहेत.
