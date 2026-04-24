डोक्यावरुन निघून गेला आईचा हात, तरीही मुकेश उतरला मैदानात; पहिल्याच षटकात विकेटही घेतली
चेन्नई सुपर किंग्सचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी आईच्या अंत्यविधीनंतर काही तासांतच, तो मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण एल क्लासिको सामन्यासाठी आपल्या संघातही सामील झाला.
Published : April 24, 2026 at 10:55 AM IST
मुंबई Mukesh Choudhary : असं म्हटलं जातं की, एका खेळाडूसाठी त्याचा देश आणि त्याचा संघ हेच त्याचं कुटुंब असते, आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरीनं हे खरं करुन दाखवलं. शनिवारी हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यानंतर, आजारी आईच्या निधनाची बातमी कळताच मुकेश राजस्थानमधील भिलवाडा येथील आपल्या घरी परतला. आईच्या अंत्यविधीनंतर काही तासांतच, तो मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण एल क्लासिको सामन्यासाठी आपल्या संघातही सामील झाला.
Some moments are bigger than the game.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
Walking out to play, carrying a loss no words can hold, you show what heart truly means. Not just a cricketer today, but a son playing for his mother.
Every step, every ball, we stand with you.
The team, the fans, all of us, right beside… pic.twitter.com/8XkaUM15LB
पहिल्याच षटकात यश, डी कॉक क्लीन बोल्ड : मुकेशनं केवळ संघात पुनरागमनच केलं नाही, तर मैदानात उतरताच आपल्या गोलंदाजीनं मुंबई इंडियन्सच्या गोटात घबराट निर्माण केली. 208 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, मुकेशनं पहिल्याच षटकात मुंबईला मोठा धक्का दिला. त्यानं धोकादायक सलामीवीर क्विंटन डी कॉकला (7 धावा) क्लीन बोल्ड केलं. या विकेटनं हे सिद्ध केलं की दुःखाच्या ओझ्याखाली दबलेला असूनही, मुकेशचं लक्ष आणि अचूकता जराही कमी झाली नव्हती.
Meet Mukesh Choudhary his mother passed away yesterday, yet he came to play today. Even in such grief, he delivered an outstanding spell, completely outplayed Quinton de Kock and clean bowled him.🫡🙌 pic.twitter.com/IITcnYhR6N— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) April 23, 2026
आईला विकेट केली समर्पित : विकेट घेतल्यानंतर मुकेश चौधरीचं सेलिब्रेशन अत्यंत भावनिक होतं. यष्टी विखुरल्याबरोबरच मुकेशनं आपलं बोट वर केलं आणि आकाशाकडे पाहिलं. हे स्पष्ट होतं की तो आपलं यश आपल्या आईला समर्पित करत होता. वानखेडे स्टेडियममधील प्रेक्षक आणि सोशल मीडियावरील चाहत्यांनी उभे राहून मुकेशच्या या धैर्याला सलाम केला. चाहत्यांनी म्हटलं की ही केवळ एक विकेट नाही, तर एक मुलगा आपल्या आईला देऊ शकणारी ही सर्वात मोठी श्रद्धांजली आहे.
Mukesh Choudhary looking at the heaven after taking the wicket. 💛
सीएसकेच्या खेळाडूंनी काळ्या पट्ट्या बांधल्या : या कठीण काळात संपूर्ण चेन्नई सुपर किंग्स फ्रँचायझी मुकेशच्या पाठीशी उभी राहिली. गुरुवारी सामन्याच्या सुरुवातीला सीएसकेच्या सर्व खेळाडूंनी काळ्या पट्ट्या बांधल्या होत्या. संघानं त्या दिवशी सकाळी एका अधिकृत निवेदनात म्हटलं होतं की, संपूर्ण सीएसके संघ मुकेश आणि त्याच्या कुटुंबाच्या दुःखात सहभागी आहे.
