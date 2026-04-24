ETV Bharat / sports

डोक्यावरुन निघून गेला आईचा हात, तरीही मुकेश उतरला मैदानात; पहिल्याच षटकात विकेटही घेतली

चेन्नई सुपर किंग्सचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी आईच्या अंत्यविधीनंतर काही तासांतच, तो मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण एल क्लासिको सामन्यासाठी आपल्या संघातही सामील झाला.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 10:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Mukesh Choudhary : असं म्हटलं जातं की, एका खेळाडूसाठी त्याचा देश आणि त्याचा संघ हेच त्याचं कुटुंब असते, आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरीनं हे खरं करुन दाखवलं. शनिवारी हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यानंतर, आजारी आईच्या निधनाची बातमी कळताच मुकेश राजस्थानमधील भिलवाडा येथील आपल्या घरी परतला. आईच्या अंत्यविधीनंतर काही तासांतच, तो मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण एल क्लासिको सामन्यासाठी आपल्या संघातही सामील झाला.

पहिल्याच षटकात यश, डी कॉक क्लीन बोल्ड : मुकेशनं केवळ संघात पुनरागमनच केलं नाही, तर मैदानात उतरताच आपल्या गोलंदाजीनं मुंबई इंडियन्सच्या गोटात घबराट निर्माण केली. 208 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, मुकेशनं पहिल्याच षटकात मुंबईला मोठा धक्का दिला. त्यानं धोकादायक सलामीवीर क्विंटन डी कॉकला (7 धावा) क्लीन बोल्ड केलं. या विकेटनं हे सिद्ध केलं की दुःखाच्या ओझ्याखाली दबलेला असूनही, मुकेशचं लक्ष आणि अचूकता जराही कमी झाली नव्हती.

आईला विकेट केली समर्पित : विकेट घेतल्यानंतर मुकेश चौधरीचं सेलिब्रेशन अत्यंत भावनिक होतं. यष्टी विखुरल्याबरोबरच मुकेशनं आपलं बोट वर केलं आणि आकाशाकडे पाहिलं. हे स्पष्ट होतं की तो आपलं यश आपल्या आईला समर्पित करत होता. वानखेडे स्टेडियममधील प्रेक्षक आणि सोशल मीडियावरील चाहत्यांनी उभे राहून मुकेशच्या या धैर्याला सलाम केला. चाहत्यांनी म्हटलं की ही केवळ एक विकेट नाही, तर एक मुलगा आपल्या आईला देऊ शकणारी ही सर्वात मोठी श्रद्धांजली आहे.

सीएसकेच्या खेळाडूंनी काळ्या पट्ट्या बांधल्या : या कठीण काळात संपूर्ण चेन्नई सुपर किंग्स फ्रँचायझी मुकेशच्या पाठीशी उभी राहिली. गुरुवारी सामन्याच्या सुरुवातीला सीएसकेच्या सर्व खेळाडूंनी काळ्या पट्ट्या बांधल्या होत्या. संघानं त्या दिवशी सकाळी एका अधिकृत निवेदनात म्हटलं होतं की, संपूर्ण सीएसके संघ मुकेश आणि त्याच्या कुटुंबाच्या दुःखात सहभागी आहे.

हेही वाचा :

  1. घरच्या मैदानावर मुंबई पलटन फेल; 'यलो आर्मी'कडून सर्वात मोठा पराभव
  2. RCB घरच्या मैदानावर विजयी लय कायम ठेवणार? GT विरुद्ध सामन्यात कशी असेल प्लेइंग 11, वाचा सर्व अपडेट
  3. सचिन... सचिन... साडेपाच फूट उंची, पण आभाळाएवढं कर्तृत्व! कसा बनला क्रिकेटचा देव ?

TAGGED:

MUKESH CHOUDHARY
WICKET IN HIS 1ST OVER
MUKESH CHOUDHARY MOTHER DEATH
MI VS CSK MATCH RESULT
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.