ETV Bharat / sports

9 दिवसांत दुसऱ्यांदा भिडणार CSKvsMI; दोन्ही संघांसाठी 'करो या मरो' सामना

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई CSK vs MI Match : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 मध्ये आज (शनिवारी), 2 मे रोजी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि मुंबई इंडियन्स (MI) यांच्यात सामना होणार आहे. हंगामातील 44वा सामना एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल, ज्यात दोन्ही संघ सामना जिंकत विजयी मार्गावर परतण्याचा प्रयत्न करतील.

चेन्नई सुपर किंग्स गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर : आयपीएल 2026 मध्ये, चेन्नई सुपर किंग्स आठपैकी पाच सामने गमावून गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे. सहा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर ते पुन्हा मैदानात उतरत आहेत. चेपॉकमध्ये गुजरात टायटन्सकडून त्यांना आठ गडी राखून पराभव पत्करावा लागला. त्या सामन्यात, अनुभवी गोलंदाजी आक्रमणासमोर सीएसकेचे फलंदाज हतबल दिसले. संघाला आपलं आव्हान कायम ठेवण्यासाठी आजचा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे.

मुंबई इंडियन्स नवव्या स्थानावर : दुसरीकडे, मुंबई इंडियन्स सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) कडून मोठा पराभव पत्करुन या सामन्यात उतरत आहे. एसआरएचसमोर 244 धावांचं लक्ष्य ठेवूनही, मुंबईला सामना गमवावा लागला. आठपैकी सहा सामने गमावल्यामुळं, संघ सध्या गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर आहे. आपल्या हंगामाचा निराशाजनक शेवट टाळण्यासाठी त्यांना विजयाची नितांत गरज आहे.

चेन्नई आणि मुंबई यांच्यातील हेड टू हेड विक्रम : चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांनी प्रत्येकी पाच वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये एकूण 40 सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी 21 सामने मुंबई इंडियन्सनं, तर 19 सामने चेन्नई सुपर किंग्सनं जिंकले आहेत.

चेन्नईची खेळपट्टी कशी असेल : आजचा सामना चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. संकेत असे आहेत की हा सामना अशा खेळपट्टीवर खेळला जाईल जी धावा करण्यासाठी फारशी अनुकूल नाही. विशेषतः पहिल्या डावात तर नाहीच. चेन्नईमध्ये उष्णता शिगेला पोहोचली असून, दिवस आणि रात्र दोन्ही खूप गरम असतात. चेन्नईमध्ये पावसाची शक्यता नाही आणि मैदानावर दव पडण्याचीही शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत प्रेक्षकांना चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात एक चांगला सामना पाहायला मिळू शकतो.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान.
  • मुंबई इंडियन्स : रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), राज बावा, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सँटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.

हेही वाचा :

  1. सर्वात मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत दिल्लीची 'राजधानी एक्सप्रेस' विजयी रुळावर; 225 धावा करुनही राजस्थानचा पराभव
  2. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यात घडणार भविष्यातील ऑलिंपियन्स! विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासनानं सुरु केलं खास शिबिर
  3. 14 वर्षीय टेनिसपटूनं तिच्या जन्मापूर्वी प्रस्थापित झालेला सानिया मिर्झाचा विक्रम मोडला; केली दमदार कामगिरी

TAGGED:

IPL 2026 CSK FACE MI
CSK FACE MI FOR 2ND TIME
CSK VS MI MATCH PREDICTION
CSK VS MI MATCH
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.