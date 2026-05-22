गुजरातविरुद्ध शेवटच्या सामन्यात चेन्नईचा IPL इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव; संघ स्पर्धेतून बाहेर
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवू शकणार नाही. सीएसकेनं या हंगामातील आपला शेवटचा सामना गुजरात टायटन्सविरुद्ध गमावला.
Published : May 22, 2026 at 9:19 AM IST
अहमदाबाद GT Beat CSK : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवू शकणार नाही. सीएसकेनं या हंगामातील आपला शेवटचा सामना गुजरात टायटन्सविरुद्ध गमावला. 14 सामन्यांनंतर, सीएसकेकडे केवळ 12 गुण आहेत आणि ते सातव्या स्थानाच्या वर जाऊ शकणार नाहीत. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात गुजरात टायटन्सनं 89 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. विशेष म्हणजे धावसंख्येच्या बाबतीत झालेला हा सीएसकेचा आयपीएलमधील सर्वात मोठा पराभव आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना गुजरातनं 4 गडी गमावून 229 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात सीएसकेचा डाव 14 षटकांत 140 धावांवर संपला. 14 सामन्यांनंतर, गुजरात टायटन्सकडे 18 गुण आहेत आणि ते सध्या गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर आहेत.
A major shift in the Points Table! 📈— Star Sports (@StarSportsIndia) May 21, 2026
GT get a massive NRR boost, while CSK are officially knocked out of the Playoffs race. ❌
Which team will seal the 4th spot? 👀🤔#TATAIPL | #GTvsCSK [#ShubmanGill, #ShivamDube, #Siraj, #SaiSudharsan] pic.twitter.com/EOYnPhbp9w
गिल आणि सुदर्शन यांची शतकी भागीदारी : नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी पुन्हा एकदा प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या जीटी संघाला शानदार सुरुवात करुन दिली. त्यांनी पहिल्या विकेटसाठी 125 धावांची भागीदारी केली. शुभमन गिल 37 चेंडूंमध्ये 3 षटकार आणि 7 चौकारांसह 64 धावा करुन बाद झाला. साई सुदर्शन आणि जॉस बटलर यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 82 धावांची भागीदारी केली. साई सुदर्शननं 53 चेंडूंमध्ये 4 षटकार आणि 7 चौकारांसह 84 धावा केल्या. तो दुसऱ्या विकेटच्या रुपात बाद झाला. सुदर्शननं आता 14 सामन्यांमध्ये 638 धावा केल्या असून त्यानं ऑरेंज कॅप पुन्हा मिळवली आहे.
An injury-hit season full of ups and downs ends for #CSK, but not without a fight! 👏#TATAIPL | #GTvsCSK pic.twitter.com/B6dU47mpo1— Star Sports (@StarSportsIndia) May 21, 2026
जॉस बटलरच्या 27 चेंडूंमध्ये 57 धावा : जॉस बटलरनंही एक शानदार अर्धशतक झळकावलं. तो 27 चेंडूंमध्ये 4 षटकार आणि 5 चौकारांसह 57 धावांवर नाबाद राहिला. राहुल तेवतिया शून्यावर धावबाद झाला, तर वॉशिंग्टन सुंदर 3 चेंडूंमध्ये 7 धावा करुन बाद झाला. अंशुल कंबोज पुन्हा एकदा महागडा ठरला, त्यानं 4 षटकांत 56 धावा दिल्या आणि केवळ 1 बळी घेतला. स्पेन्सर जॉन्सननं 4 षटकांत 47 धावा देऊन 1 बळी घेतला. गुर्जपनीतनं 4 षटकांत केवळ 31 धावा देत चांगली गोलंदाजी केली, पण त्याला एकही बळी घेता आला नाही.
Game. Set. Match. Advantage GT! 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) May 21, 2026
A massive win in the race for the Top 2, as a complete all-round performance powers Gujarat Titans to a sensational victory! 🙌#TATAIPL | #GTvsCSK | [#ShubmanGill, #ShivamDube, #Siraj, #SaiSudharsan] pic.twitter.com/Uxsedjsdyh
चेन्नईची फलंदाजी अपयशी : लक्ष्याचा पाठलाग करताना, चेन्नई सुपर किंग्सची सुरुवात खराब झाली आणि डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनच्या रुपानं त्यांनी पहिली विकेट गमावली. त्यानंतर, 29 धावांवर संघानं तीन विकेट गमावल्या. तिथून पुढं त्यांच्यासाठी सामन्यात पुनरागमन करणं अधिकाधिक कठीण होत गेलं. शिवम दुबेनं 17 चेंडूंमध्ये 47 धावांची खेळी करुन सीएसकेला सामन्यात परत आणण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच्या बाद होण्यानं त्यांच्या विजयाच्या आशाही मावळल्या. चेन्नई सुपर किंग्सला 13.4 षटकांत 140 धावांवर रोखण्यात आलं. गुजरात टायटन्सकडून कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज आणि रशीद खान यांनी प्रत्येकी 3 बळी घेतले.
हेही वाचा :