IPL पूर्वी CSK संघाविरुद्ध विरुद्ध उच्च न्यायालयात खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

पाच वेळा विजेता चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सुरु होण्यापूर्वी कायदेशीर वादात अडकला आहे.

CSK Team
IPL पूर्वी CSK संघाविरुद्ध विरुद्ध उच्च न्यायालयात खटला दाखल (IANS Photo)
Published : March 14, 2026 at 3:57 PM IST

चेन्नई CSK Team : पाच वेळा विजेता चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सुरु होण्यापूर्वी कायदेशीर वादात अडकला आहे. सन टीव्ही नेटवर्क लिमिटेडनं मद्रास हायकोर्टात CSK विरुद्ध कॉपीराइट उल्लंघनाचा खटला दाखल केला आहे. फ्रँचायझीवर जेलर, जेलर-2 आणि कुली सारख्या चित्रपटांमधील गाणी, संवाद आणि पार्श्वसंगीत बेकायदेशीरपणे सोशल मीडियावर त्यांच्या कंटेंटचा प्रचार करण्यासाठी वापरल्याचा आरोप आहे.

सीएसके विरुद्ध कॉपीराइट आरोप : वास्तविक 1 मार्च 2026 रोजी सीएसकेनं त्यांची नवीन जर्सी लाँच करण्यासाठी एक व्हिडिओ पोस्ट केला तेव्हा वाद सुरु झाला, ज्यामध्ये रजनीकांत चित्रपटांमधील ऑडिओ ट्रॅक वापरले गेले होते, विशेषतः एमएस धोनीच्या कॅम्पमध्ये आगमनाचं दृश्यावेळी ते वापरण्यात आले. सन टीव्ही नेटवर्कनं त्यांच्या तक्रारीत आरोप केला आहे की सीएसकेनं दक्षिण भारतात रजनीकांत आणि अनिरुद्ध रविचंदर यांच्या संगीताच्या लोकप्रियतेचा गैरफायदा घेतला आणि त्यांच्या कॉपीराइट केलेल्या कामाचा वापर त्यांच्या 2399 रुपयांच्या जर्सी आणि इतर वस्तूंची विक्री वाढवण्यासाठी केला.

1 मार्च रोजी व्हिडिओ काढून टाकण्यात आला : जरी 1 मार्च रोजी ईमेल मिळाल्यानंतर सीएसकेनं वादग्रस्त व्हिडिओ काढून टाकला आणि नंतर तो बदलांसह पुन्हा शेअर केला, तरी वादीनं उच्च न्यायालयाला सीएसकेला अशा कंटेंटचा वापर करण्यापासून रोखण्याची आणि या प्रमोशनमधून मिळणारं व्यावसायिक उत्पन्न उघड करण्याची विनंती केली आहे. या घडामोडीनंतर, इतर आयपीएल फ्रँचायझींनीही त्यांच्या कंटेंट टीमना सोशल मीडिया पोस्टसाठी ऑडिओ ट्रॅक वापरताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.

28 मार्च रोजी सुरु होणार IPL : आगामी आयपीएल 28 मार्च रोजी सुरु होणार आहे, ज्यामध्ये क्रिकेट चाहते पुन्हा एकदा पाच वेळा चॅम्पियन चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) वर लक्ष केंद्रित करतील. चेन्नई सुपर किंग्ज 30 मार्च रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात करेल, जो हंगामातील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक असण्याची अपेक्षा आहे. जर्सी लाँचभोवतीच्या अलिकडच्या कायदेशीर वादात, संघ आता त्यांच्या मैदानावरील कामगिरीवर आणि त्यांची विजयी मालिका पुन्हा मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

