ETV Bharat / sports

RCB विरुद्ध CSK नं केली बीसीसीआयकडे तक्रार; नेमकं प्रकरण काय?

RCB विरुद्ध CSK नं केली बीसीसीआयकडे तक्रार (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई CSK on RCB : आयपीएल 2026 मध्ये, चेन्नई सुपर किंग्सनं रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध एक सामना खेळला. सीएसके व्यवस्थापनानं या सामन्यासंदर्भात बीसीसीआयकडे तक्रार दाखल केली आहे. सामन्यादरम्यान डीजेनं "डोसा, इडली, सांबार, चटणी-चटणी" हे गाणं वाजवल्याबद्दल सीएसकेनं आक्षेप घेतला. त्यांनी याबाबत बीसीसीआयकडे तक्रार केली. आरसीबी विरुद्ध सीएसके हा सामना बंगळुरुमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला गेला. सीएसकेच्या म्हणण्यानुसार, आरसीबीच्या डीजेनं त्यांच्या डावाच्या सुरुवातीपूर्वी हे गाणं वाजवलं. या गाण्यावर आधारित अनेक मीम्स तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, सामन्यादरम्यान हे गाणं वाजवल्यानं सीएसके नाराज आहे, कारण त्यांच्या मते हे गाणं वाजवण्याची ती योग्य वेळ नव्हती.

सीएसकेच्या सीईओंचं मोठं विधान : इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, आयपीएलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, नियामक परिषदेला या प्रकरणी सीएसकेकडून तक्रार मिळाली आहे आणि या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "आम्हाला सीएसकेकडून तक्रार मिळाली आहे आणि आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करत आहोत." इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, सीएसकेचे व्यवस्थापकीय संचालक कासी विश्वनाथन म्हणाले की, यजमान संघाला पाठिंबा देण्यासाठी डीजे सहसा उपस्थित असतात. मात्र, चिन्नास्वामी स्टेडियममधील परिस्थिती वेगळी होती. आमच्या खेळाडूंविरुद्ध काही टिप्पणी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही बीसीसीआयला पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती केली आहे.

आरसीबीचा सीएसकेवर 43 धावांनी विजय : हे लक्षात घ्यायला हवं की, गेल्या काही वर्षांपासून सीएसके आणि आरसीबी यांच्यात मैदानावर तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. त्यांच्या अनेकदा रोमांचक ठरणाऱ्या सामन्यांमुळं त्यांना आयपीएलमध्ये "द सदर्न डर्बी" हे टोपणनाव मिळालं आहे. समोरासमोरच्या सामन्यांमध्ये सीएसकेचं पारडे जड असल्याचं दिसत असलं तरी, अलिकडच्या हंगामात बंगळुरुनं चेन्नईवर वर्चस्व गाजवले आहे. 2026 च्या सामन्यात आरसीबीनं सीएसकेला 43 धावांनी पराभूत केलं होतं.

सीएसकेनं जिंकले मागील दोन सामने : आयपीएल 2026 मधील चेन्नई सुपर किंग्सच्या कामगिरीबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांची सुरुवात खराब झाली होती. संघाला हंगामातील पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर चेन्नईनं सलग दोन सामने जिंकून जोरदार पुनरागमन केलं आहे. या हंगामात चेन्नईनं आपले सर्व सामने एमएस धोनीच्या अनुपस्थितीत खेळले असून, त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. दोन विजय आणि चार गुणांसह, सीएसके सध्या गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर आहे.

TAGGED:

IPL 2026
CSK COMPLAINS TO BCCI
DOSA IDLI SONG IN BENGALURU
CSK COMPLAINS VS RCB
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.