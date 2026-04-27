एम.एस. धोनी IPL मधून बाहेर? चेन्नईच्या प्रशिक्षकांनी दिली सर्वात मोठी अपडेट
एम.एस. धोनीच्या पुनरागमनाबद्दल मोठ्या अपेक्षा होत्या, पण एका नवीन धक्क्यामुळं त्याच्या पुनरागमनाला विलंब झाला आहे.
Published : April 27, 2026 at 12:04 PM IST
MS Dhoni : आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचे चाहते ज्या क्षणाची आतुरतेनं वाट पाहत होते, त्याला आता विलंब होत असल्याचं दिसत आहे. एम.एस. धोनीच्या पुनरागमनाबद्दल मोठ्या अपेक्षा होत्या, पण एका नवीन धक्क्यामुळं त्याच्या पुनरागमनाला विलंब झाला आहे. चेन्नई सुपर किंग्सचे मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी खुलासा केला आहे की, धोनीच्या पुनरागमनाला होणाऱ्या विलंबाचं कारण म्हणजे त्याच्या पोटरीच्या दुखापतीचा पुन्हा झालेला त्रास. स्पर्धेपूर्वी या दुखापतीमुळं धोनी फक्त दोन आठवडे संघाबाहेर राहील अशी अपेक्षा होती, पण आता जवळपास एक महिना उलटून गेला आहे आणि सीएसकेनं आठ सामने खेळले आहेत, ज्यात धोनी एकदाही खेळलेला नाही.
सराव सामन्यात पुन्हा दुखापत : क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, संघाच्या पाचव्या पराभवानंतर माध्यमांशी बोलताना फ्लेमिंग यांनी खुलासा केला की, सराव सामन्यादरम्यान धोनीची दुखापत पुन्हा उफाळून आली, ज्यामुळं त्याच्या पुनरागमनाला पुन्हा एकदा विलंब झाला. धोनीच्या पुनरागमनाबद्दल प्रशिक्षक म्हणाले की, तो खूप उत्सुक आहे, पण पोटरीच्या दुखापती कठीण असू शकतात. जर तो खूप वेगानं धावला आणि त्याला पुन्हा दुखापत झाली, तर तो बराच काळ संघाबाहेर राहू शकतो. आम्ही गोष्टींना थोडी गती देण्याचा प्रयत्न केला, पण सराव सामन्यात त्याची दुखापत पुन्हा बळावली, हे त्याला समजलं. तेव्हापासून, तो आपल्या हालचाली सुधारण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहे, पण हा एक अडथळा होता, त्यामुळं अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे.
Why is it taking so long for MS Dhoni to be available to play for CSK in #IPL2026?— Cricbuzz (@cricbuzz) April 26, 2026
Stephen Fleming answers 👇 pic.twitter.com/4OFoiyCa1J
धोनीच्या तंदुरुस्त होण्याची चाहत्यांची प्रतीक्षा : मात्र, धोनी नेट्समध्ये नियमितपणे फलंदाजी करताना दिसला आहे, जिथं तो प्रामुख्याने थ्रोडाउन्सचा सामना करतो. अलीकडेच, तो फिजिओसोबत धावताना आणि नेट्समध्ये फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध सराव करतानाही दिसला. फ्लेमिंग पुढे म्हणाले की, धोनी फिजिओसोबत कठोर परिश्रम करत आहे आणि पूर्ण रिहॅब करत आहे. आम्ही फक्त त्याच्या तंदुरुस्तीच्या लक्षणांची वाट पाहत आहोत. पण तो एवढंच म्हणू शकतो की, याकडे हलक्यात घेऊ नका; तो सतत सुधारणा करत आहे आणि शक्य ते सर्व काही करत आहे.
चेन्नईच्या कामगिरीवर परिणाम : धोनीच्या अनुपस्थितीमुळं चेन्नई सुपर किंग्सच्या कामगिरीवरही परिणाम झाला आहे. संघानं आपल्या आठपैकी पाच सामने गमावले आहेत आणि सध्या तो गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे. सीएसकेचा पुढचा सामना 2 मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध त्यांच्या घरच्या मैदानावर होणार असून, त्यासाठी संघाला पाच दिवसांची विश्रांती आहे.
