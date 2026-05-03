नऊ दिवसांत चेन्नईविरुद्ध मुंबई दुसऱ्यांदा पराभूत; MI चं स्पर्धेतील आव्हान संपल्यात जमा

आयपीएल 2026 च्या 44व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा चेन्नई सुपर किंग्सकडून 8 गडी राखून पराभव झाला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 12:04 AM IST

चेन्नई CSK Beat MI by 8 Wickets : आयपीएल 2026 च्या 44व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा चेन्नई सुपर किंग्सकडून 8 गडी राखून पराभव झाला. प्रथम फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सला 7 गडी गमावून केवळ 159 धावा करता आल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना सीएसकेला कोणतीही अडचण आली नाही आणि त्यांनी 18.1 षटकांत सहजपणे ते लक्ष्य गाठलं. या हंगामात मुंबईवर सीएसकेचा हा दुसरा विजय आहे. दरम्यान, मुंबईनं 9 सामन्यांत आपला 7 वा सामना गमावला असून, त्यांच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत.

मुंबईची फलंदाजी ढासाळली : या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्यानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सनं निर्धारित 20 षटकांत सात गडी गमावून 159 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्ससाठी नमन धीरनं शानदार अर्धशतक झळकावत 57 धावा करुन डावाला आघाडी मिळवून दिली. त्यानं 37 चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि तीन षटकार मारले. दरम्यान, रायन रिकल्टननं 37 धावांची खेळी केली. चेन्नई सुपर किंग्सकडून अंशुल कंबोजनं तीन बळी घेतले, तर नूर अहमदनं दोन बळी घेतले.

चेन्नईचा आरामात विजय : मुंबईच्या धावसंख्येला प्रत्युत्तर देताना, कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या शानदार अर्धशतकामुळं चेन्नई सुपर किंग्सनं 19 व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर 160 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं. ऋतुराजनं 48 चेंडूंमध्ये 67 धावांची खेळी केली आणि तो नाबाद राहिला. कार्तिक शर्मानंही 39 चेंडूंमध्ये शानदार अर्धशतक झळकावलं. कार्तिक आणि गायकवाडनं 78 चेंडूंमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी 98 धावांची भागीदारी केली. कार्तिकनं चौकार मारुन चेन्नईला विजय मिळवून दिला. त्यानं 40 चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि तीन षटकारांसह 54 धावांची नाबाद खेळी केली.

