चेन्नई सुपर किंग्सचा पंजाब किंग्सकडून पाच विकेट्सने पराभव; आयुष म्हात्रेची दमदार 73 धावांची खेळी व्यर्थ

आयपीएल 2026 च्या सातव्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सला पंजाब किंग्सकडून 5 विकेट्सनं पराभव स्वीकारावा लागला. पंजाबचा हा सलग दुसरा विजय आहे.

Published : April 4, 2026 at 9:37 AM IST

चेन्नई: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) च्या सातव्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ला घरच्या(ipl 2026 7th match highlights) मैदानावर पंजाब किंग्सकडून 5 विकेट्सनं हार स्वीकारावी लागली. एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या थरारक सामन्यात सीएसकेनं प्रथम फलंदाजी करताना 20 ओव्हरमध्ये 5 विकेट्स गमावून 209 धावा केल्या. पंजाब किंग्सनं (PBKS) 19व्या ओव्हरमध्ये 8 चेंडू राखून लक्ष्य गाठलं आणि सामना 5 विकेट्सनं जिंकला. हा पंजाबचा सलग दुसरा विजय तर सीएसकेचा सलग दुसरा पराभव ठरला. या विजयासह पंजाब किंग्सनं सुरुवातीच्या टप्प्यात चांगली मजल मारली असून, सीएसकेला दोन सामन्यांतून शून्य गुणांवरच समाधान मानावं लागलं. पंजाबनं सीएसके विरुद्धच्या शेवटच्या 8 सामन्यांपैकी 7 जिंकल्यानं दोन्ही संघांमधील हा रेकॉर्डही लक्षवेधी ठरला.

CSKच्या आयुष म्हात्रेची दमदार खेळी : टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सची सुरुवात निराशाजनक राहिली. संजू सॅमसन पुन्हा एकदा अपयशी ठरला आणि केवळ 7 धावांवर बाद झाला. मात्र, कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि युवा फलंदाज आयुष म्हात्रे यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 96 धावांची महत्वाची भागीदारी केली. आयुष म्हात्रेनं 29 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं आणि 43 चेंडूत 73 धावांची आक्रमक खेळी केली. त्यानं 6 चौकार आणि 5 षटकारांसह संघाला मजबूत आधार दिला. ऋतुराज गायकवाड 22 चेंडूत 28 धावा करून बाद झाला. कार्तिक शर्मा मात्र एक धावेवरच निराश करून माघारी परतला. सरफराज खाननं 12 चेंडूत 32 धावांची वेगवान खेळी केली (6 चौकार आणि 1 षटकार). शेवटच्या टप्प्यात शिवम दुबेनं 28 चेंडूत नाबाद 45 धावा केल्या (5चौकार, 1षटकार), तर डेब्यू करणारा प्रशांत वीर 6 धावांवर नाबाद राहिला. सीएसकेनं अशा प्रकारे 209/5 पर्यंत मजल मारली. पंजाब किंग्सच्या गोलंदाजीमध्ये विजयकुमार वैशाकनं 2 विकेट्स घेतल्या, तर युजवेंद्र चहल आणि मार्को जानसेन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

पंजाबची आक्रमक फलंदाजी : लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाब किंग्सनं दमदार सुरुवात केली. प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंह यांनी पहिल्या विकेटसाठी 4.2 ओव्हरमध्ये 61 धावा जोडल्या. प्रियांश आर्यनं केवळ 11 चेंडूत 39 धावा ठोकल्या (364 च्या स्ट्राईक रेटनं, 3 चौकार आणि 4 षटकार). प्रभसिमरन सिंहनं 34 चेंडूत 43 धावा केल्या. कूपर कोनोलीनं 22 चेंडूत 6 चौकारांच्या मदतीनं 36 धावा केल्या. नेहल वढेरा मात्र 10 धावांवर मॅट हेनरीचा बळी ठरला. कर्णधार श्रेयस अय्यरनं 29 चेंडूत 50 धावांचे अर्धशतक झळकावलं (4चौकार, 3 षटकार) आणि एका टोकाला संघाला सावरलं. श्रेयस बाद झाल्यानंतर शशांक सिंह (6 चेंडूत 14 धावा) आणि मार्कस स्टोइनिस (3चेंडूत 9 धावा नाबाद) यांनी कोणतेही आणखी धक्के बसू दिले नाहीत. पंजाबनं 18.4 ओव्हरमध्ये 5 विकेट्स गमावून 210 धावा केल्या आणि 8 चेंडू राखून विजय साकारला. चेन्नई सुपर किंग्सच्या गोलंदाजीमध्ये मॅट हेनरी आणि अंशुल कंबोज यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या. मात्र, एकूणच पंजाबच्या फलंदाजांनी चेन्नईच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवलं.

  • सामन्याचे ठळक मुद्दे
  1. आयुष म्हात्रेची 73 धावांची खेळी सीएसकेसाठी सर्वोत्तम ठरली, पण संघाला विजय मिळवून देऊ शकली नाही.
  2. प्रियांश आर्यची 11 चेंडूतील 39 धावांच्या विस्फोटक सुरुवातनं पंजाबला मोठा आधार दिला.
  3. श्रेयस अय्यरचे अर्धशतक आणि शेवटच्या फलंदाजांची परिपक्वता यामुळं पंजाबनं सहज लक्ष्य गाठलं.
  4. चेन्नई सुपर किंग्सला सलग दोन पराभवांमुळं गुणतालिकेत खालच्या स्थानावर राहावं लागलं.

हे वाचलंतका :

  1. IPL 2026 : CSK vs PBKS सामन्याचा पूर्ववृत्तांत, खेळपट्टीचा अहवाल आणि संभाव्य संघ
  2. KKR VS SRH : सनरायझर्स हैदराबादनं विजयाचं खातं उघडलं, केकेआरचा 65 धावांनी पराभव
  3. KKR VS SRH : ईडन गार्डन्स' मैदानावर रंगणार समना, पिच रिपोर्ट आणि पूर्ववृत्तांत

