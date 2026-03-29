ETV Bharat / sports

मुंबई इंडियन्स यंदा पहिला सामना जिंकत इतिहास बदलणार? वानखेडेवर रंगणार मॅच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) चा दुसरा सामना आज रविवारी मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला जाणार आहे.

MI vs KKR 2nd Match
मुंबई इंडियन्स (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई MI vs KKR 2nd Match : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) चा दुसरा सामना आज रविवारी मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला जाणार आहे. हा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. पण या सामन्यापूर्वी, प्रत्येकाच्या मनात एक प्रश्न आहे, आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असलेला मुंबई इंडियन्स, यावेळी आपला सलामीचा सामना जिंकू शकेल का?

13 वर्षांपासून पहिल्या सामन्यात मुंबईचा पराभव : खरंतर, पाच वेळा चॅम्पियन ठरलेला मुंबई इंडियन्स हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे, पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, गेल्या 13 हंगामांमध्ये हा संघ आपला सलामीचा सामना जिंकण्यात अपयशी ठरला आहे. आता, रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर केकेआरविरुद्ध, तोच प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित होतो, मुंबई अखेर आपल्या सलामीच्या सामन्यातील अपयशाचं चक्र संपवू शकेल का? केकेआरचा सहाय्यक प्रशिक्षक शेन वॉटसननंही या रेकॉर्डवर गंमतीनं भाष्य केलं, ते म्हणाले, "आशा आहे की मुंबई इंडियन्सची पराभवाची मालिका सुरुच राहील. मात्र, आम्ही वानखेडे स्टेडियमवर खेळत आहोत आणि हा त्यांचा बालेकिल्ला आहे. त्यांना इथं हरवणं सोपं नाही."

मुंबईचा सलामीच्या सामन्यांमधील हा विक्रम : मुंबई इंडियन्सनं त्यांच्या 18 हंगामांतील सलामीच्या सामन्यांपैकी 14 सामने गमावले आहेत. 2008 मध्ये आरसीबीनं त्यांना पाच गडी राखून पराभूत केलं होतं, तेव्हाही संघानं आपला पहिला आयपीएल सामना गमावला होता. मुंबईनं शेवटचा पहिला सामना 2012 मध्ये जिंकला होता, ज्यात त्यांनी चेपॉकमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सला आठ गडी राखून पराभूत केलं होते. मात्र, वानखेडेवर मुंबई इंडियन्सचा विक्रम चांगला आहे. संघानं तिथं 92 पैकी 57 सामने जिंकले असून, विजयाची टक्केवारी 62 आहे. असं असूनही, मुंबईनं घरच्या मैदानावर आपले पहिले चार सामने गमावले आहेत.

मुंबई आणि केकेआर यांच्यात कोणाचं पारडं जड : रविवारचा सामना हा मुंबईसाठी हा विक्रम बदलण्याची सर्वात मोठी संधी मानली जात आहे. कागदावर केकेआरची गोलंदाजी मजबूत दिसत असली तरी, संघाला अनेक मोठे धक्के बसले आहेत. मथिशा पाथिराना अद्याप संघात सामील झालेला नाही, हर्षित राणा संपूर्ण हंगामासाठी संघाबाहेर आहे आणि मुस्तफिजुरही बाहेर आहे. याव्यतिरिक्त, संघाचा मुख्य फिरकी गोलंदाज, वरुण चक्रवर्ती, अलीकडे फॉर्ममध्ये नाही. दुसरीकडे, मुंबईकडे जसप्रीत बुमराहच्या रूपाने एक मोठी ताकद आहे, जो उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. आमनेसामनेचा रेकॉर्डसुद्धा मुंबईच्या बाजूनं आहे. दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या 35 सामन्यांपैकी मुंबई इंडियन्सनं 24 सामने जिंकले आहेत. त्यामुळं, कागदावर तरी, या सामन्यात मुंबईच फेव्हरिट दिसत आहे.

TAGGED:

IPL 2026
UMBAI INDIANS WIN 1ST MATCH
MI VS KKR 2ND MATCH AT WANKHEDE
MUMBAI INDIANS MATCH TODAY
MI VS KKR MATCH TODAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.