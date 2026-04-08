सुसाट धावणाऱ्या दिल्ली 'राजधानी एक्सप्रेस'ला गुजरात ब्रेक लावणार? कसा पाहायचा लाईव्ह सामना?

आयपीएलच्या 19व्या हंगामातील 14वा सामना बुधवार 8 एप्रिल 2026 रोजी दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.

सुसाट धावणाऱ्या दिल्ली 'राजधानी एक्सप्रेस'ला गुजरात ब्रेक लावणार?
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 9:55 AM IST

नवी दिल्ली DC vs GT Match : आयपीएलच्या 19व्या हंगामातील 14वा सामना बुधवार 8 एप्रिल 2026 रोजी दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. दिल्ली कॅपिटल्सनं आपले मागील दोन्ही सामने जिंकले आहेत, तर गुजरात टायटन्सनं आपले मागील दोन्ही सामने गमावले आहेत. अशातच गुजरात हा सामना जिंकत हंगामातील पहिला विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल तर दिल्ली आपली विजयी लय कायम राखण्याचा इराद्यानं मैदानात उतरेल. दिल्लीचं कर्णधारपद पुन्हा एकदा अक्षर पटेल भूषवेल. मागील सामन्यात दुखापतीमुळं संघाबाहेर असलेला गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल या सामन्यात कर्णधारपदी पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही संघांची कामगिरी कशी : एकेकाळी सामना जिंकून देण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखले जाणारे गुजरात टायटन्स आता ती धार गमावत असल्याचं दिसत आहे. त्यांचे फलंदाज, विशेषतः मधली फळी, दबावाखाली स्वतःला सिद्ध करण्यात अपयशी ठरत आहेत. कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली संघ अजूनही योग्य संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुजरातसाठी, जॉस बटलर आणि शुभमन गिल यांच्यावर आशा आहेत, जे चांगल्या सुरुवातीचं मोठ्या धावसंख्येत रुपांतर करण्याचा प्रयत्न करतील. दुसरीकडे, दिल्ली कॅपिटल्सचा आत्मविश्वास शिगेला पोहोचला आहे. त्यांच्या गोलंदाजांनी अलीकडच्या सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, महत्त्वाच्या क्षणी बळी घेऊन संघाला आघाडी मिळवून दिली आहे. या हंगामात युवा खेळाडूही आपली गुणवत्ता दाखवत आहेत. सध्या ऑरेंज कॅप धारण करणारा समीर रिझवी दिल्लीसाठी सर्वात मोठा हिरो म्हणून उदयास आला आहे. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीनं संघाच्या अव्वल फळीत ऊर्जा भरली आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : दिल्ली आणि गुजरात यांच्यातील हेड टू हेड सामन्यांचा विचार केल्यास, दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत सात सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात गुजरात टायटन्सनं चार आणि दिल्ली कॅपिटल्सनं तीन सामने जिंकले आहेत. आकडेवारी गुजरातच्या बाजूनं असली तरी, सध्याचा फॉर्म दिल्लीला वरचढ ठरवत असल्याचं दिसतं. दिल्ली आपली विजयी मालिका कायम ठेवते की गुजरात टायटन्स पुनरागमन करून या हंगामातील आपला पहिला विजय नोंदवतात, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. हा सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क तर मोबाईलवर जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल.

स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : आजचा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्स घरच्या मैदानावर आपला सलग दुसरा सामना खेळणार आहे. दिल्लीनं मागील सामन्यात मुंबई इंडियन्सवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. दुसरीकडे, गुजरातला आपल्या मागील दोन्ही सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे. अरुण जेटली स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते, जिथं लहान सीमा आणि वेगवान आउटफिल्डमुळं मोठ्या धावसंख्येचा सामना होण्याची अपेक्षा आहे. या सामन्यात खेळपट्टी आणि नाणेफेक या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाची भूमिका बजावतील. मैदान फिरकी गोलंदाजांनाही मदत करते, त्यामुळं फलंदाजांना फिरकीविरुद्ध संयम बाळगणं आवश्यक आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • दिल्ली कॅपिटल्स : अक्षर पटेल (कर्णधार), अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, साहिल पारख.
  • गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), अनुज रावत, जॉस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बँटन, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान.

