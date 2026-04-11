पहिल्या विजयाच्या शोधात चेन्नईचे किंग्स दिल्लीविरुद्ध उतरणार मैदानात; कोण मारणार बाजी?
आयपीएल 2026 चा 18वा सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात चेन्नईच्या घरच्या मैदानावर एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : April 11, 2026 at 12:36 PM IST
चेन्नई CSK vs DC Match : आयपीएल 2026 चा 18वा सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात चेन्नईच्या घरच्या मैदानावर एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. या हंगामात चेन्नईची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. संघानं आतापर्यंत तीन सामने खेळले असून, त्या सर्वांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. दुसरीकडे दिल्ली कॅपिटल्सनंही तीन सामने खेळले असून, त्यापैकी दोन जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे.
दोन्ही संघांचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात 31 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी चेन्नईनं 19, तर दिल्ली कॅपिटल्सनं 12 सामने जिंकले आहेत. आयपीएलमधील एकूण हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये चेन्नईचं दिल्लीविरुद्ध पारडं जड असल्याचं दिसतं. परंतु चेन्नईचा अलीकडील रेकॉर्ड तितका चांगला राहिलेला नाही. त्यामुळं अलीकडील फॉर्म पाहता तिथं दिल्लीचं पारडं जड असल्याचं दिसतं.
चेन्नईनं दिल्लीविरुद्ध शेवटचा सामना कधी जिंकला होता? : आयपीएल 2025 मध्ये दोन्ही संघांमध्ये एक सामना झाला होता, जो दिल्लीनं 25 धावांनी जिंकला होता. आयपीएल 2024 मध्येही हे दोन संघ एकदा आमनेसामने आले होते आणि तो सामनाही दिल्लीनं 20 धावांनी जिंकला होता. सीएसकेनं दिल्लीचा शेवटचा पराभव आयपीएल 2023 मध्ये केला होता. तेव्हापासून चेन्नईला दिल्लीविरुद्ध फक्त एकदाच पराभव पत्करावा लागला आहे. आता चेन्नई या सामन्यात दिल्लीला हरवून या हंगामातील आपला पहिला विजय नोंदवण्याच्या प्रयत्नात असेल.
चेन्नईची खेळपट्टी कशी असेल : आजचा सामना चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. संकेत असे आहेत की हा सामना अशा खेळपट्टीवर खेळला जाईल जी धावा करण्यासाठी फारशी अनुकूल नाही. विशेषतः पहिल्या डावात तर नाहीच. चेन्नईमध्ये उष्णता शिगेला पोहोचली असून, दिवस आणि रात्र दोन्ही खूप गरम असतात. चेन्नईमध्ये पावसाची शक्यता नाही आणि मैदानावर दव पडण्याचीही शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत प्रेक्षकांना चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात एक चांगला सामना पाहायला मिळू शकतो.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान.
- दिल्ली कॅपिटल्स : अक्षर पटेल (कर्णधार), अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, साहिल पारख.
