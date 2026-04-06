IPL मध्ये भुवनेश्वर कुमारची 'डबल सेंच्युरी'; 'अशी' कामगिरी करणारा पहिला खेळाडू

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाचा वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारनं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला.

भुवनेश्वर कुमार (IANS Photo)
Published : April 6, 2026 at 1:47 PM IST

बंगळुरु Bhuvneshwar Kumar : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) संघाचा वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारनं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) विरुद्धच्या सामन्यात एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. रविवार 5 एप्रिल रोजी बंगळुरु येथील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भुवनेश्वरनं आयुष म्हात्रेला बाद करुन 200 आयपीएल बळींचा टप्पा गाठला.

200 विकेट घेणारा दुसरा गोलंदाज : आयपीएलमध्ये 200 बळींचा टप्पा गाठणारा भुवनेश्वर कुमार हा दुसरा गोलंदाज आहे. यापूर्वी हा पराक्रम केवळ युझवेंद्र चहलनं केला होता, ज्यानं 176 आयपीएल सामन्यांमध्ये 224 बळी घेतले आहेत. विशेष म्हणजे चहलनं हा पराक्रम लेग स्पिनर म्हणून केला आहे, जी टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात धोकादायक भूमिका मानली जाते. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर सुनील नरेन आहे, ज्याच्या नावावर 193 आयपीएल बळी आहेत. नरेनची कामगिरी यासाठीही लक्षणीय आहे कारण त्यानं आपले सर्व बळी एकाच संघाकडून, कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) कडून घेतले आहेत.

पहिला वेगवान गोलंदाज : भुवनेश्वर कुमार आयपीएलमध्ये 200 बळी घेणारा पहिला वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये बळी घेणं कधीच सोपं नसतं, विशेषतः अशा फॉरमॅटमध्ये जिथं फलंदाज सुरुवातीपासूनच आक्रमक असतात. असं असूनही, या गोलंदाजांनी सातत्यानं चांगली कामगिरी करुन स्वतःला सामना-विजेते म्हणून सिद्ध केलं आहे.

नवीन चेंडूनं बळी घेण्याचं वैशिष्ट्य : नवीन चेंडूनं बळी घेणं हे भुवनेश्वर कुमारचं वैशिष्ट्य राहिलं आहे. पॉवरप्ले आणि डेथ ओव्हर्स या दोन्हीमध्ये प्रभावीपणे गोलंदाजी करण्याची त्याची क्षमता त्याला आणखी खास बनवते. भुवनेश्वरची टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दही शानदार राहिली आहे. त्यानं या फॉरमॅटमध्ये भारतासाठी 90 बळी घेतले आहेत. या फॉरमॅटमधील भारताच्या सर्वात यशस्वी गोलंदाजांच्या यादीत भुवी सातव्या क्रमांकावर आहे.

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारे गोलंदाज :

  • युझवेंद्र चहल : 176 सामने, 224 बळी*
  • भुवनेश्वर कुमार : 192 सामने, 202 बळी*
  • सुनील नरेन : 191 सामने, 193 बळी*
  • पियुष चावला : 192 सामने, 192 बळी
  • आर अश्विन : 221 सामने, 187 बळी

