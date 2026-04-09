IPL दरम्यान BCCI नं लागू केले कडक नियम; 'या' खेळाडूंना मैदानावर येण्यास बंदी

आयपीएल 2026 दरम्यान बीसीसीआयनं एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे, ज्याचा थेट परिणाम संघाच्या रणनीतीवर होऊ शकतो.

IPL दरम्यान BCCI नं लागू केले कडक नियम (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 9:53 AM IST

मुंबई New Rule By BCCI : आयपीएल 2026 दरम्यान बीसीसीआयनं एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे, ज्याचा थेट परिणाम संघाच्या रणनीतीवर होऊ शकतो. आता बेंचवर बसलेल्या खेळाडूंना सामन्यांदरम्यान मैदानावर फिरता येणार नाही. नवीन नियमानुसार, संघ व्यवस्थापनानं अधिकृत संघ यादीत समाविष्ट केलेल्या केवळ 16 खेळाडूंनाच सामन्यादरम्यान मैदानावर ये-जा करण्याची परवानगी असेल. इतर खेळाडूंना मैदानात प्रवेश करता येणार नाही किंवा खेळाडूंसाठी पेय, बॅट किंवा संदेश पोहोचवता येणार नाहीत.

बदली खेळाडूंवर कठोर कारवाई : अलीकडेच, बीसीसीआय आणि आयपीएल व्यवस्थापनानं संघांना सूचना दिल्या आहेत की, निर्धारित 16 खेळाडूंमध्ये समाविष्ट नसलेल्या खेळाडूंना पेय देण्यासाठी किंवा संदेश पोहोचवण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत मैदानावर येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. नवीन नियमानुसार, एका वेळी केवळ पाच खेळाडू सीमारेषेजवळ असू शकतात. हे खेळाडू संघाच्या 16 खेळाडूंपैकी किंवा उर्वरित पथकातील असू शकतात, परंतु ही संख्या 5 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. हे खेळाडू सहसा पेय पोहोचवताना किंवा सीमारेषेबाहेर गेलेले चेंडू परत आणताना दिसत होते.

उर्वरित खेळाडू डगआऊटमध्येच मर्यादित राहतील : क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, संघाच्या सूत्रांनी खुलासा केला आहे की, आता उर्वरित खेळाडूंना डगआऊटमध्ये बसून राहावं लागेल. त्यांना सीमारेषा आणि एलईडी जाहिरात फलकांदरम्यान फिरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यापूर्वी, नियमांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता होती, ज्यामुळं खेळात व्यत्यय येत नसल्यास खेळाडूंना मैदानावर पेय नेण्याची परवानगी होती. मात्र, बीसीसीआयनं आता सामना खेळण्याच्या अटींमधील (MPC) कलम 11.5.2 आणि 24.1.4 अधिक कडक केलं असून, या कृतींवर स्पष्टपणे बंदी घातली आहे.

का घेण्यात आला निर्णय : या नवीन नियमामागील नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट असलं तरी, सामन्यांदरम्यान शिस्त राखण्यासाठी आणि अनावश्यक गोंधळ टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे, असं मानलं जातं. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 च्या 74 सामन्यांपैकी आतापर्यंत 14 सामने खेळले गेले आहेत. बीसीसीआयचा हा नवीन नियम आयपीएलमधील शिस्त आणखी कडक करण्याच्या दिशेनं एक मोठं पाऊल मानलं जात आहे. मात्र, याचा परिणाम संघांच्या मैदानातील संवाद आणि रणनीतीवरही होऊ शकतो, ज्याचा प्रभाव आगामी सामन्यांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येईल.

