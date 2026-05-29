IPL फायनलपूर्वी BCCI चा आणखी एक नवा आदेश; खेळाडूंना वापरता येणार नाही 'ही' वस्तू
या आयपीएल हंगामात फक्त दोन सामने शिल्लक आहेत. यात क्वालिफायर-2 आज संध्याकाळी, खेळला जाईल, तर रविवारी अंतिम सामना होईल.
Published : May 29, 2026 at 2:53 PM IST
BCCI Bans Smart Sunglasses : या आयपीएल हंगामात फक्त दोन सामने शिल्लक आहेत. यात क्वालिफायर-2 आज संध्याकाळी, खेळला जाईल, तर रविवारी अंतिम सामना होईल. आरसीबीनं अंतिम सामन्यातील आपलं स्थान आधीच निश्चित केलं आहे. आज जिंकणारा संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. दरम्यान, बीसीसीआयनं संघ आणि सामना अधिकाऱ्यांसाठी अचानक एक नवीन आदेश जारी केला आहे. सामन्यांदरम्यान स्मार्ट सनग्लासेस घालण्यास यापुढं बंदी घालण्यात आली आहे.
STORY | IPL: BCCI bans smart sunglasses in PMOA, warns of action in case of violation— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
The BCCI's Anti-Corruption Unit has barred the usage of smart sunglasses by players and match officials in the ongoing IPL, citing its advanced communication features which allow live streaming… pic.twitter.com/4cKoHairRG
स्मार्ट सनग्लासेसच्या वापरावर संपूर्ण बंदी : इंडियन प्रीमियर लीग सामन्यांदरम्यान सामना अधिकारी आणि खेळाडू यापुढं स्मार्ट सनग्लासेस वापरु शकणार नाहीत. बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात संघांना एक सूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यात म्हटलं आहे की, काही कंपन्या खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला स्मार्ट सनग्लासेस पुरवत आहेत. हे स्मार्ट सनग्लासेस प्रगत कम्युनिकेशन फीचर्सनं सुसज्ज आहेत, ज्यामुळं लाईव्ह स्ट्रीमिंग आणि टेक्स्ट मेसेज पाठवणं व प्राप्त करणं सोपं होतं. इतकंच नाही, तर ते मोबाईल डेटा आणि वायफायनं देखील सुसज्ज आहेत. यातून कॉलिंगदेखील करता येते. त्यामुळं, सामन्यांदरम्यान ते घालता येणार नाहीत.
राजस्थान रॉयल्सचे अधिकारी फोन वापरताना पकडले : या हंगामात राजस्थान रॉयल्सचा रोमी भिंदर एका सामन्यादरम्यान डगआऊटमध्ये बसून फोन वापरताना पकडला गेला होता. तो कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. यानंतर, त्याला 1,00,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आणि ताकीद देण्यात आली. आता, खेळाडूंना सामन्यांसाठी प्रवास करताना त्यांच्या फोनसोबत स्मार्ट सनग्लासेसही जमा करावे लागतील. याचं पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
The BCCI's Anti Corruption and Security Unit has banned the use of any 'smart goggles' or 'smart sunglasses'— Cricbuzz (@cricbuzz) May 29, 2026
They have been classified as 'Audio/Video recording' and 'Communication device'
Hence, possession or usage of such devices is strictly prohibited in the PMAO area… pic.twitter.com/RLnPdcAHAz
बीसीसीआयनं यापूर्वीच जारी केले कठोर नियम : यापूर्वी, काही खेळाडूंचे कुटुंबीय आणि ओळखीचे लोक त्यांच्या हॉटेलमध्ये प्रवेश करत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. यामुळं हनी ट्रॅपिंगचा धोका निर्माण झाला होता. या माहितीनंतर, या प्रथेवर बंदी घालण्यात आली. खेळाडूंना परवानगीशिवाय रात्री उशिरा प्रवास करता येणार नाही, असंही सांगण्यात आलं होतं. इतर कुठं नियमांचे उल्लंघन झालं आहे की नाही हे अद्याप कळालेलं नाही, परंतु बीसीसीआय आपल्या बाजूनं कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात व्यस्त आहे.
