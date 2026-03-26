आयपीएलच्या दुसऱ्या टप्प्याचं बिगुल वाजलं; 10 संघ, 50 सामने अन् 12 शहरात रंगणार क्रिकेटचा थरार!
बीसीसीआयनं गुरुवारी आयपीएल स्पर्धेच्या बहुप्रतिक्षित 19 व्या मोसमातील दुसऱ्या टप्प्यातील सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे.
Published : March 26, 2026 at 7:20 PM IST
मुंबई : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (बीसीसीआय) बहुप्रतिक्षित आयपीएल 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्यातील सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. त्यामुळं आता यंदाच्या मोसमात साखळी फेरीत एकूण किती सामने होणार? कोणत्या शहरांमध्ये होणार? हे चित्र स्पष्ट झालं आहे. आयपीएलनं एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉमद्वारे दुसऱ्या टप्प्यातील सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर करत वेळापत्रकाची माहिती दिली. परंतु, बीसीसीआयनं अद्याप प्ले-ऑफ आणि अंतिम सामन्याच्या तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत.
दुसऱ्या टप्प्यात एकूण 50 सामने : आयपीएल स्पर्धेच्या 19 व्या हंगामातील दुसऱ्या टप्प्यात 50 तर एकूण मिळून 70 साखळी सामने होणार आहेत. तर नेहमीप्रमाणे प्लेऑफमधील सामन्यांचं वेळापत्रक हे शेवटच्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2026
BCCI announces schedule for second phase of #TATAIPL 2026 🗓️
The remainder of the league stage, comprising 50 matches, will be played from April 13 to May 24, 2026, across 12 venues in India 🏟️
'या' शहरांमध्ये रंगणार आयपीएलचे सामने : बीसीसीआयनं यापूर्वी 12 एप्रिलपर्यंतच्या सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं होतं. आता 13 एप्रिल ते 24 मे पर्यंतचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आयपीएलचे सामने 12 शहरांमध्ये खेळवले जाणार आहेत. यामध्ये बंगळूर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनौ, जयपूर, धर्मशाला, रायपूर आणि न्यू चंदीगड या शहरांचा समावेश आहे. 13 एप्रिलला हैदराबादमध्ये सनरायझर्स हैदराबादचा सामना राजस्थान रॉयल्सशी होणार आहे.
दुसऱ्या वेळापत्रकात आठ डबलहेडर सामन्यांचा समावेश : बीसीसीआयनं जाहीर केलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील वेळापत्रकात एकूण आठ डबलहेडर सामन्यांचा समावेश आहे. यात दुपारच्या सत्रातील सामन्याला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता आणि संध्याकाळच्या सत्रातील सामन्याला सायंकाळी 7:30 वाजता सुरुवात होणार आहे. पंजाब किंग्स संघाचे होम ग्राऊंडवरील सामने न्यू चंदीगड आणि धर्मशाळा मैदानावर खेळवले जाणार आहेत. त्यानुसार धर्मशाळा मैदानावर तीन सामने खेळवले जाणार आहेत. राजस्थान रॉयल्स आपल्या होम ग्राऊंडवर म्हणजेच जयपूरमध्ये चार सामने खेळणार आहेत. तर गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (आरसीबी) आपल्या होम ग्राऊंडवर तीन आणि रायपूरमध्ये खेळणार आहे.
बीसीसीआयनं वेळापत्रक दोन भागांमध्ये का जाहीर केलं? : बीसीसीआयनं आयपीएल 2026 चं वेळापत्रक दोन भागांमध्ये जाहीर केलं आहे. पहिल्या भागात बीसीसीआयनं 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं होतं. तर गुरुवारी जाहीर केलेल्या दुसऱ्या भागात उर्वरित 50 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं. पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांमुळं आयपीएलचं वेळापत्रक दोन भागांमध्ये जाहीर केलं. पुढील महिन्यात आसाम, पुदुचेरी, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीचा निकाल 4 मे रोजी जाहीर होणार आहे. या राज्यांमधील निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर बीसीसीआयनं लीग सामन्याचं संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केलं.
