धोनीच्या पावलावर पाऊल ठेवून विजय शंकर आणि कर्ण शर्मा IPL 2026 च्या लिलावात; नवीन नियम काय?
16 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या आयपीएल 2026 च्या लिलावाची चाहते आतुरतेनं वाट पाहत आहेत आणि हा लिलाव अनेक खेळाडूंचं भवितव्य ठरवेल.
मुंबई Vijay Shankar : आयपीएल 2026 च्या लिलावापूर्वी एक महत्त्वपूर्ण आणि आश्चर्यकारक घडामोड समोर आली आहे. लिलावासाठी निवडलेल्या 359 खेळाडूंमध्ये विजय शंकर आणि कर्ण शर्मा यांचा समावेश अनकॅप्ड भारतीय खेळाडूंच्या यादीत करण्यात आला आहे. भारताकडून खेळलेले दोन्ही खेळाडू 16 डिसेंबर रोजी अनकॅप्ड खेळाडूंच्या लिलावात भाग घेणार आहेत. हा निर्णय आयपीएलच्या बदलत्या पात्रता नियमांचं प्रतिबिंबित करतो, ज्याची सुरुवात गेल्या वर्षी एमएस धोनीला अनकॅप्ड खेळाडू म्हणून राखून ठेवण्यात आली होती. सीएसकेनं धोनीला 4 कोटी (40 दशलक्ष रुपये) मध्ये राखले होते.
नवीन नियमामुळं आयपीएल मनोरंजक : खरंच, गेल्या वर्षी आयपीएलनं एक नवीन नियम लागू केला ज्या अंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट न खेळलेला कोणताही भारतीय खेळाडू अनकॅप्ड खेळाडू म्हणून लिलावात सहभागी होऊ शकतो. या नियमामुळं दरवर्षी अनेक अनुभवी खेळाडूंची श्रेणी बदलत आहे. या यादीतील सर्वात प्रमुख नाव कर्ण शर्मा आहे, ज्याला सेट 10 मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. 38 वर्षीय लेग-स्पिनर कर्ण शर्मा आयपीएल 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्सचा भाग होता. त्यानं 2014 मध्ये भारतासाठी शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. कर्णची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द खूपच लहान होती, त्यानं एक कसोटी, दोन वनडे आणि एक टी-20 सामना खेळला. 10 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, ज्यामुळं तो या नियमानुसार पूर्णपणे अनकॅप्ड खेळाडू म्हणून पात्र ठरला आहे.
विजय शंकरची बेस प्राईस 30 लाख : अष्टपैलू विजय शंकरचा सेट 7 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. विजय शंकर गेल्या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्जचा भाग होता. त्यानं भारतासाठी 12 वनडे आणि 9 टी-20 सामने खेळले. त्याचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना 2019 मध्ये इंग्लंडमध्ये झालेल्या वनडे विश्वचषकात होता. त्यानंतर, त्याला टीम इंडियामध्ये दुसरी संधी मिळाली नाही, ज्यामुळं तो पाच वर्षांची मर्यादा ओलांडल्यानंतर अनकॅप्ड खेळाडू बनला. विजय शंकरनं ₹30 लाखांची बेस प्राईस निवडली आहे, तर कर्ण शर्मानं ₹50 लाखांची बेस प्राईस निवडली आहे, ज्यामुळं बजेट-फ्रेंडली खेळाडू शोधणाऱ्या संघांची उत्सुकता वाढू शकते.
निखिल चौधरी चर्चेत : आयपीएल 2026 च्या लिलावासाठी निवडलेल्या खेळाडूंच्या यादीत आणखी एक मनोरंजक नाव म्हणजे निखिल चौधरी. ऑस्ट्रेलियामध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट आणि बिग बॅश लीग खेळूनही, निखिलनं स्वतःची भारतीय खेळाडू म्हणून नोंदणी केली आहे, ही आयपीएलच्या इतिहासातील एक दुर्मिळ घटना आहे. दिल्लीत जन्मलेला हा 29 वर्षीय अष्टपैलू खेळाडू सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या शेफील्ड शिल्डमध्ये तस्मानियाचं प्रतिनिधित्व करतो, परंतु तो पंजाब क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत स्थानिक भारतीय खेळाडू म्हणून आयपीएल लिलावात सहभागी झाला आहे.
