ETV Bharat / sports

धोनीपासून पंतपर्यंत... 'हे' आहेत IPL मधील सर्वात महागडे खेळाडू

2026 च्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) साठी सर्व संघ सज्ज झाले आहेत. खेळाडूंचा लिलाव 16 डिसेंबर रोजी अबुधाबी, यूएई इथं होणार आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई IPL Auction : 2026 च्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) साठी सर्व संघ सज्ज झाले आहेत. खेळाडूंचा लिलाव 16 डिसेंबर रोजी अबुधाबी, यूएई इथं होणार आहे. लिलाव दुपारी 2:30 वाजता होणार आहे. यापूर्वी मंगळवारी (9 डिसेंबर) खेळाडूंच्या लिलावाची यादी अंतिम करण्यात आली. या मिनी-लिलावात एकूण 350 खेळाडू सहभागी होतील. एकूण 1390 क्रिकेटपटूंनी नोंदणी केली आणि त्यापैकी 350 जणांना शॉर्टलिस्ट करण्यात आलं आहे. आता प्रत्येक खेळाडूला किती पैसे मिळतात हे पाहणं बाकी आहे.

दरवर्षी होतो नवीन विक्रम प्रस्थापित : आयपीएल नेहमीच क्रिकेट जगतात त्याच्या ग्लॅमर, उत्साह आणि उच्च बोलीसाठी ओळखलं जातं. वार्षिक लिलावात, फ्रँचायझी ज्या खेळाडूंना सामना जिंकण्याची क्षमता आहे असं मानतात त्यांच्यावर बोली लावतात. 2008 ते 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, हे स्पष्ट होतं की खेळाडूंच्या किमती कालांतरानं वाढल्याच नाहीत तर दरवर्षी नवीन विक्रमही प्रस्थापित झाले आहेत.

2008 मध्ये धोनीवर सर्वाधिक बोली : 2008 मध्ये भारतीय दिग्गज एमएस धोनीनं याची सुरुवात केली, ज्याला 1.5 दशलक्ष डॉलर्समध्ये खरेदी करण्यात आलं. ही फक्त बोली नव्हती, तर येणाऱ्या दशकात आयपीएलवर धोनीच्या वर्चस्वाचं लक्षण होतं. 2009 मध्ये केविन पीटरसन आणि अँड्र्यू फ्लिंटॉफ यांनी 1.55 दशलक्ष डॉलर्सच्या बोलीनं सर्वांना आश्चर्यचकित केले. तर 2010 मध्ये किरॉन पोलार्ड आणि शेन बाँड यांच्यावर 750000 डॉलर्सची बोली लावण्यात आली.

2011 मध्ये गंभीरवर सर्वाधिक बोली : लीग पुढं जात असताना, खेळाडूंच्या किमतीही झपाट्यानं वाढल्या. 2011 मध्ये, गौतम गंभीर कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी एक प्रमुख खरेदीदार बनला, ज्याच्यावर ₹11 कोटींपेक्षा जास्त बोली लावली. 2012 च्या लिलावात जडेजा सर्वात महागडा खेळाडू होता, ज्याला 2 दशलक्ष डॉलर मिळाले. 2013 च्या लिलावात, ग्लेन मॅक्सवेल सर्वात महागडा खेळाडू होता, ज्याला 1 दशलक्ष डॉलर मिळाले.

युवराज सिंग सलग दोन वर्षे महागडा : 2014 आणि 2015 मध्ये, युवराज सिंगनं फ्रँचायझींकडून लक्षणीय रस घेतला आणि दोन्ही वर्षांत लिलावाचे रेकॉर्ड मोडले. 2014 मध्ये त्याला 14 कोटी आणि 2015 मध्ये 16 कोटी मिळाले. 2017 आणि 2018 मध्ये बेन स्टोक्स सारख्या अष्टपैलू खेळाडूंच्या किमतींवरुन अष्टपैलू खेळाडूंची मागणी जास्त असल्याचं दिसून आले. 2017 मध्ये स्टोक्सला 14.5 कोटी आणि 2018 मध्ये 12.5 कोटी अशी बोली लावण्यात आली.

2020 पासून लिलावाचं समीकरण बदललं : 2020 पासून, लिलावात एक नवीन युग दिसलं आहे, परदेशी वेगवान गोलंदाजांना लक्षणीय रक्कम मिळत आहे. पॅट कमिन्स (₹15.5 कोटी), ख्रिस मॉरिस (₹16.25 कोटी) आणि सॅम करन (₹18.5 कोटी) ही प्रमुख उदाहरणं आहेत. २०२४ आणि २०२५ मध्ये हा आलेख आणखी वाढला. मिचेल स्टार्कने 2024 मध्ये 24.75 कोटी रुपयांच्या बोलीसह इतिहास रचला, परंतु 2025 मध्ये ऋषभ पंतनं 27 कोटी रुपयांच्या विक्रमी बोलीनं भारतीय खेळाडूंच्या ब्रँड व्हॅल्यूची उंची सिद्ध केली.

हेही वाचा :

  1. मालिकेत 2-0 आघाडी मिळवून देणाऱ्या कर्णधाराला हटवलं; नव्या कॅप्टनसह तिसऱ्या कसोटीसाठी संघाची घोषणा
  2. IND vs SA सामन्यात जसप्रीत बुमराहची 'शंभरी'; टीम इंडियानं उडवला आफ्रिकेचा धुव्वा
  3. टेस्ट आणि वनडे नंतर आता भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत होणार टी-20 मालिका; कधी आणि कुठं होणार सामने?

TAGGED:

MOST EXPENSIVE PLAYERS LIST
IPL AUCTION NEWS
MS DHONI TO RISHABH PANT
EXPENSIVE PLAYERS LIST IPL HISTORY
IPL AUCTION 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.