77 खेळाडूंवर ₹215.45 कोटींची धनवर्षा; कोणत्या खेळाडूला मिळाले किती रुपये, वाचा यादी
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या खेळाडूंसाठीचा मिनी-लिलाव मंगळवारी (16 डिसेंबर) अबुधाबी येथील एतिहाद अरेना इथं पार पडला.
Published : December 17, 2025 at 10:43 AM IST
अबुधाबी IPL 2026 Sold Players List : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या खेळाडूंसाठीचा मिनी-लिलाव मंगळवारी (16 डिसेंबर) अबुधाबी येथील एतिहाद अरेना इथं पार पडला. सर्व 10 फ्रँचायझी संघ, तसंच चाहते आणि सहभागी खेळाडू या मिनी-लिलावाची आतुरतेनं वाट पाहत होते. या लिलावात खेळाडूंवर पैशांचा वर्षाव झाला. या आयपीएल मिनी-लिलावासाठी एकूण 369 खेळाडूंची निवड करण्यात आली होती. मात्र, यावेळी फक्त 77 खेळाडू विकले गेले. विकल्या गेलेल्या खेळाडूंमध्ये 48 भारतीय आणि 29 परदेशी स्टार खेळाडूंचा समावेश होता. एकूणच, लिलावात फ्रँचायझी संघांनी एकूण ₹215.45 कोटी खर्च केले.
कॅमेरॉन ग्रीन सर्वात महागडा खेळाडू : या मिनी-लिलावात सर्वात महागडा खेळाडू ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू कॅमेरॉन ग्रीन होता, ज्याला कोलकाता नाईट रायडर्सनं तब्बल ₹25.20 कोटींमध्ये खरेदी केलं. परदेशी खेळाडूंमध्ये, मथिशा पाथिराना दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात महागडा खेळाडू होता, ज्याला कोलकाता नाईट रायडर्सनं ₹18 कोटींत करारबद्ध केलं. तर प्रशांत वीर आणि कार्तिक शर्मा हे सर्वात महागडे भारतीय खेळाडू ठरले. दोन्ही अनकॅप्ड खेळाडूंना चेन्नई सुपर किंग्जनं ₹14.20 कोटींना समान रकमेत खरेदी केलं.
मिनी लिलावात विकल्या गेलेल्या खेळाडूंची संपूर्ण यादी :
1. डेव्हिड मिलर (दक्षिण आफ्रिका) - ₹2 कोटी, दिल्ली कॅपिटल्स
2. कॅमेरॉन ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया) - ₹25.20 कोटी, कोलकाता नाईट रायडर्स
3. वानिंदू हसरंगा (श्रीलंका) - ₹2 कोटी, लखनऊ सुपर जायंट्स
4. वेंकटेश अय्यर - ₹7 कोटी, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु
5. क्विंटन डी कॉक (दक्षिण आफ्रिका) - ₹1 कोटी, मुंबई इंडियन्स
6. बेन डकेट (इंग्लंड) - ₹2 कोटी, दिल्ली कॅपिटल्स
7. फिन अॅलन (न्यूझीलंड) - ₹2 कोटी, कोलकाता नाईट रायडर्स
8. जेकब डफी (न्यूझीलंड) - ₹2 कोटी, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु
9. मथिशा पाथिराना (श्रीलंका) - ₹18 कोटी, कोलकाता नाईट रायडर्स
10. अँरिच नॉर्टजे (दक्षिण आफ्रिका) - ₹२ कोटी, लखनऊ सुपर जायंट्स
11. रवी बिश्नोई - ₹7.20 कोटी, राजस्थान रॉयल्स
12. अकील हुसेन (वेस्ट इंडिज) - ₹२ कोटी, चेन्नई सुपर किंग्ज
13. आकिब नबी - ₹8.40 कोटी, दिल्ली कॅपिटल्स
14. प्रशांत वीर - ₹14.20 कोटी, चेन्नई सुपर किंग्ज
15. शिवांग कुमार - ₹30 लाख, सनरायझर्स हैदराबाद
16. कार्तिक शर्मा - ₹14.20 कोटी, चेन्नई सुपर किंग्ज
17. मुकुल चौधरी - ₹2.60 कोटी, लखनऊ सुपर जायंट्स
18. तेजस्वी सिंग - ₹3 कोटी, कोलकाता नाईट रायडर्स
19. अशोक शर्मा - ₹90 लाख, गुजरात टायटन्स
20. कार्तिक त्यागी - ₹30 लाख, कोलकाता नाईट रायडर्स
21. नमन तिवारी - ₹1 कोटी, लखनऊ सुपर जायंट्स
22. सुशांत मिश्रा - ₹90 लाख, राजस्थान रॉयल्स
23. यशराज पुंजा - ₹30 लाख, राजस्थान रॉयल्स
24. प्रशांत सोलंकी - ₹30 लाख, कोलकाता नाईट रायडर्स
25. विघ्नेश पुथूर - ₹30 लाख, राजस्थान रॉयल्स
26. पथुम निस्सांका (श्रीलंका) - ₹4 कोटी, दिल्ली कॅपिटल्स
27. राहुल त्रिपाठी - ₹७५ लाख, कोलकाता नाईट रायडर्स
28. जेसन होल्डर (वेस्ट इंडिज) - ₹7 कोटी, गुजरात टायटन्स
29. मॅथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया) - ₹1.50 कोटी, चेन्नई सुपर किंग्ज
30. टिम सेफर्ट (न्यूझीलंड) - ₹1.50 कोटी, कोलकाता नाईट रायडर्स
31. मुस्तफिजुर रहमान (बांगलादेश) - ₹9.20 कोटी, कोलकाता नाइट रायडर्स
32. डॅनिश मालेव्हर - ₹30 लाख, मुंबई इंडियन्स
33. अक्षत रघुवंशी - ₹2.20 कोटी, लखनऊ सुपर जायंट्स
34. सात्विक देसवाल - ₹30 लाख, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु
35. अमन खान - ₹40 लाख, चेन्नई सुपर किंग्ज
36. मंगेश यादव - ₹5.20 कोटी, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु
37. सलील अरोरा - ₹1.50 कोटी, सनरायझर्स हैदराबाद
38. रवी सिंग - ₹95 लाख, राजस्थान रॉयल्स,
39. शाकिब हुसेन - ₹30 लाख, सनरायझर्स हैदराबाद
40. मोहम्मद इझार - ₹30 लाख, मुंबई इंडियन्स
41. ओंकार तरमळे - ₹30 लाख, सनरायझर्स हैदराबाद
42. कूपर कोनोली (ऑस्ट्रेलिया) - ₹3 कोटी, पंजाब किंग्ज
43. अमित कुमार - ₹30 लाख, सनरायझर्स हैदराबाद
44. प्रफुल्ल हिंगे - ₹30 लाख, सनरायझर्स हैदराबाद
45. अथर्व अंकोलेकर - ₹30 लाख, मुंबई इंडियन्स
46. क्रेअन्स फुलेट्रा - ₹30 लाख, सनरायझर्स हैदराबाद
47. सार्थक रंजन - ₹30 लाख, कोलकाता नाईट रायडर्स
48. दक्ष कामरा - ₹30 लाख, कोलकाता नाईट रायडर्स
49. सरफराज खान - ₹75 लाख, चेन्नई सुपर किंग्ज
50. लियाम लिव्हिंगस्टोन (इंग्लंड) - ₹13 कोटी, सनरायझर्स हैदराबाद
51. रचिन रवींद्र (न्यूझीलंड) - ₹2 कोटी, कोलकाता नाईट रायडर्स
52. आकाश दीप - ₹1 कोटी, कोलकाता नाईट रायडर्स
53. मॅट हेन्री (न्यूझीलंड) - ₹2 कोटी, चेन्नई सुपर किंग्ज
54. शिवम मावी - ₹75 लाख, सनरायझर्स हैदराबाद
55. राहुल चहर - ₹5.20 कोटी, चेन्नई सुपर किंग्ज
56. बेन द्वारशुइस (ऑस्ट्रेलिया) - ₹4.40 कोटी, पंजाब किंग्ज
57. जॉर्डन कॉक्स (इंग्लंड) - ₹75 लाख, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु
58. जोश इंग्लिस (ऑस्ट्रेलिया) - ₹8.60 कोटी, लखनऊ सुपर जायंट्स
59. लुंगी एनगिडी (दक्षिण आफ्रिका) - ₹2 कोटी, दिल्ली कॅपिटल्स
60. अमन राव - ₹30 लाख रुपये, राजस्थान रॉयल्स
61. मयंक रावत - ₹30 लाख, मुंबई इंडियन्स
62. प्रवीण दुबे - ₹30 लाख, पंजाब किंग्ज
63. साहिल पारख - ₹30 लाख, दिल्ली कॅपिटल्स
64. विशाल निषाद - ₹30 लाख रुपये, पंजाब किंग्ज
65. ब्रिजेश शर्मा - ₹30 लाख रुपये, राजस्थान रॉयल्स
66. जॅक एडवर्ड्स (ऑस्ट्रेलिया) - ₹3 कोटी, सनरायझर्स हैदराबाद
67. पृथ्वी शॉ - ₹75 लाख, दिल्ली कॅपिटल्स
68. झाचेरी फौल्क्स (न्यूझीलंड) - ₹75 लाख, चेन्नई सुपर किंग्ज
69. टॉम बँटन (इंग्लंड) - ₹2 कोटी, गुजरात टायटन्स
70. अॅडम मिल्ने (न्यूझीलंड) - ₹2.40 कोटी, राजस्थान रॉयल्स
71. कुलदीप सेन - ₹75 लाख, राजस्थान रॉयल्स
72. विकी ओस्तवाल - ₹30 लाख, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू
73. पृथ्वीराज यारा - ₹30 लाख, गुजरात टायटन्स
74. ल्यूक वूड (इंग्लंड) - ₹75 लाख, गुजरात टायटन्स
75. विहान मल्होत्रा - ₹30 लाख, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू
76. कनिष्क चौहान - ₹30 लाख, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू
77. काइल जेमिसन (न्यूझीलंड) - ₹2 कोटी, दिल्ली कॅपिटल्स
