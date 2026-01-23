ETV Bharat / sports

दिग्गज उद्योगपतीनं गजविजेत्या RCB संघाला खरेदी करण्यात दाखवला रस; सोशल मीडिया पोस्टमध्ये केलं मोठं विधान

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पूनावाला यांनी आयपीएल फ्रँचायझी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (ECB) खरेदी करण्यास रस दर्शविला आहे.

IPL 2026
दिग्गज उद्योगपतीनं गजविजत्या RCB संघाला खरेदी करण्यात दाखवला रस (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 10:23 AM IST

मुंबई IPL 2026 : सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आणि दिग्गज उद्योगपती अदार पूनावाला यांनी आयपीएल 2026 सुरु होण्यापूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) खरेदी करण्यास रस दर्शविला आहे. त्यांनी 22 जानेवारी रोजी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये याची घोषणा केली. पूनावाला यांनी सांगितलं की ते इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) संघासाठी एक मजबूत आणि स्पर्धात्मक बोली लावण्याची तयारी करत आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु हा गत आयपीएल चॅम्पियन आहे आणि त्यांचे चाहते मोठ्या प्रमाणात आहेत.

अदार पूनावाला यांनी सोशल मीडियावर केली पोस्ट : अदर पूनावाला यांनी अलीकडेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं की ते येत्या काही महिन्यांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुसाठी एक मजबूत आणि स्पर्धात्मक बोली लावण्याची तयारी करत आहेत. आयपीएलमधील हा सर्वोत्तम संघ आहे. आरसीबी सध्या युनायटेड स्पिरिट्स यूकेच्या डियाजिओच्या नियंत्रणाखाली आहे. फ्रँचायझीच्या विक्रीबद्दल बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरु आहे. परंतु आता, आरसीबीच्या जेतेपदाच्या विजयानंतर, फॉलोइंग आणि अलिकडच्या वादांमुळं मालकी बदलण्याची शक्यता वाढली आहे.

आरसीबी संघ सध्याचा आयपीएल चॅम्पियन : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की आरसीबीनं 17 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आयपीएलच्या 18 व्या हंगामात पहिलं विजेतेपद जिंकलं होतं. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली, संघानं अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्जचा पराभव करुन इतिहास रचला. या विजयानं बेंगळुरुमध्ये जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र, 4 जून रोजी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर घडलेल्या एका घटनेनं आरसीबीच्या विजयाचा आनंद चाहत्यांसाठी दुःखात बदलला. विजय साजरा करण्यासाठी चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सुमारे तीन लाख लोक जमले होते आणि चेंगराचेंगरी झाली, ज्यामुळं 11 जणांचा मृत्यू झाला आणि 50 हून अधिक जण जखमी झाले. आरसीबी फ्रँचायझीचं मोठं नुकसान झालं होतं.

