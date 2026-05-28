ETV Bharat / sports

15 वर्षीय वैभवनं मोडला 14 वर्षे जुना रेकॉर्ड; बनला नवा 'सिक्सर किंग'

आयपीएल 2026 च्या एलिमिनेटर सामन्यात, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं अशी धडाकेबाज फलंदाजी दाखवली, जी क्रिकेट चाहत्यांच्या दीर्घकाळ स्मरणात राहील.

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यू चंदीगड Vaibhav Sooryavanshi : आयपीएल 2026 च्या एलिमिनेटर सामन्यात, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं अशी धडाकेबाज फलंदाजी दाखवली, जी क्रिकेट चाहत्यांच्या दीर्घकाळ स्मरणात राहील. आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतक पूर्ण करण्यापासून तो केवळ तीन धावा दूर राहिला असला तरी, त्याच्या 29 चेंडूंतील 97 धावांच्या स्फोटक खेळीनं विक्रमांच्या पुस्तकात अनेक नवीन अध्याय जोडले. न्यू चंदीगड इथं सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात, राजस्थान रॉयल्सच्या या युवा फलंदाजानं मैदानाच्या सर्व बाजूंनी चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला. वैभवनं 29 चेंडूंतील आपल्या 97 धावांच्या खेळीत गोलंदाजांना झोडपून काढलं आणि अनेक मोठे विक्रम प्रस्थापित केले.

ख्रिस गेलचा विक्रम थोडक्यात हुकला : वैभव सूर्यवंशी आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतक करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. त्याला आपल्या 29 व्या चेंडूवर शतक पूर्ण करण्यासाठी केवळ तीन धावांची गरज होती. जर त्यानं हा पराक्रम केला असता, तर त्यानं 2013 मध्ये ख्रिस गेलनं 30 चेंडूंमध्ये केलेल्या सर्वात जलद आयपीएल शतकाचा विक्रम मोडला असता. पण एक मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात असताना, चेंडू त्याच्या बॅटच्या वरच्या कडेला लागून थर्ड मॅनकडे गेला आणि वैभव 97 धावांवर बाद झाला. बाद झाल्यानंतर तो स्वतः काही क्षण निराश दिसला, कारण इतिहास रचण्याची संधी त्यानं अगदी थोडक्यात गमावली होती. मात्र, शतक हुकलं असलं तरी, त्याची ही खेळी इतिहासाच्या पानांवर कोरली गेली.

एका हंगामात सर्वाधिक षटकार : वैभव सूर्यवंशीनं या हंगामात आतापर्यंत 65 षटकार मारुन महान फलंदाज ख्रिस गेलचा सर्वकालीन विक्रम मोडला आहे. गेलनं 2012 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरकडून खेळताना 59 षटकार मारले होते, जे आयपीएलच्या इतिहासात एकाच हंगामात सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम होता. गेलनं त्या हंगामात 15 सामन्यांच्या 14 डावांमध्ये 59 षटकार मारले होते, तर वैभवनं आता 15 सामन्यांच्या 15 डावांमध्ये ही कामगिरी केली आहे. वैभव आणि गेल यांच्यानंतर या यादीत आंद्रे रसेलचा क्रमांक लागतो, ज्यानं 2019 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळताना 52 षटकार मारले होते. ख्रिस गेलनं 2013 च्या हंगामात 51 षटकार मारले होते, तर जॉस बटलरनं 2022 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना 45 षटकार मारले होते.

आयपीएलच्या एका हंगामात सर्वाधिक षटकार :

  • 65* - वैभव सूर्यवंशी (2026)
  • 59 - ​​ख्रिस गेल (2012)
  • 52 - आंद्रे रसेल (2019)
  • 51 - ख्रिस गेल (2013)
  • 45 - जॉस बटलर (2022)

आयपीएलच्या एका डावात सर्वाधिक षटकार (भारतीय फलंदाज) :

  • 12 - वैभव सूर्यवंशी (RR) विरुद्ध SRH, 2026
  • 12 - वैभव सूर्यवंशी (RR) विरुद्ध SRH, 2026 (एलिमिनेटर)
  • 11 - मुरली विजय (CSK) विरुद्ध RR, 2010
  • 11 - वैभव सूर्यवंशी (RR) विरुद्ध GT, 2025

आयपीएल हंगामात अनकॅप्ड फलंदाजानं केलेल्या सर्वाधिक धावा :

  • 680 - वैभव सूर्यवंशी (RR, 2026)*
  • 625 - यशस्वी जैस्वाल (RR, 2023)
  • 616 - शॉन मार्श (PBKS, 2008)
  • 573 - रियान पराग (RR, 2024)
  • 549 - प्रभसिमरन सिंग (PBKS, 2025)

सर्वाधिक वेळा 10+ षटकारांसह आयपीएल डाव :

  • 4 - ख्रिस गेल
  • 4 - वैभव सूर्यवंशी*
  • 2 - अभिषेक शर्मा
  • 2 - फिन ऍलन

IPL नॉकआऊट/प्लेऑफमधील सर्वात वेगवान 50 (चेंडूंच्या बाबतीत) :

  • 16 - सुरेश रैना विरुद्ध PBKS, वानखेडे, 2014
  • 16 - वैभव सूर्यवंशी विरुद्ध SRH, मुल्लानपूर, 2026*
  • 17 - ॲडम गिलख्रिस्ट विरुद्ध DC, सेंच्युरियन, 2009
  • 20 - एमएस धोनी विरुद्ध MI, बेंगळुरू, 2012
  • 21 - ड्वेन स्मिथ विरुद्ध CSK, दिल्ली, २०१३
  • 21 - वीरेंद्र सेहवाग विरुद्ध CSK, वानखेडे, २०१४
  • 21 - रजत पाटीदार विरुद्ध GT, धर्मशाळा, 2026

आयपीएलमध्ये 20 पेक्षा कमी चेंडूत सर्वाधिक वेळा 50 धावा :

  • 6 - अभिषेक शर्मा
  • 5 - निकोलस पूरन
  • 5 - वैभव सूर्यवंशी*

आयपीएल पॉवरप्लेमध्ये (षटक 1-6) सर्वाधिक वेळा 50+ धावा :

  • 6 - डेव्हिड वॉर्नर
  • 5 - वैभव सूर्यवंशी
  • 4 - ट्रॅव्हिस हेड

आयपीएल नॉकआऊट/प्लेऑफमधील पॉवरप्लेमधील सर्वोच्च धावसंख्या :

  • 100/2 - सीएसके विरुद्ध पीबीकेएस, वानखेडे, 2014
  • 84/1 - डेक्कन विरुद्ध डीसी, सेंचुरियन, 2009
  • 80/0 - आरआर विरुद्ध एसआरएच, मुल्लानपूर, 2026*
  • 79/0 - एमआय विरुद्ध जीटी, मुल्लानपूर, 2025
  • 76/1 - आरसीबी विरुद्ध जीटी, धरमशाला, 2026

हेही वाचा :

  1. मुल्लानपूरमध्ये राजस्थानचं 'बदलापूर'! हैदराबादवर 'रॉयल' विजय मिळवत RR क्वालिफायरमध्ये
  2. French Open: 17 वर्षीय कुआमेनं रचला इतिहास; गॉफ-सबालेन्का आणि ओसाका यांचीही दमदार सुरुवात
  3. दोन देशांत पहिल्यांदाच होणार कसोटी सामना; ऐतिहासिक मॅच कुठं पाहायची लाईव्ह?

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI
VAIBHAV BREAKS MANY RECORD
MOST SIXES IN SEASON
VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORDS
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.