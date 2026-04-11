7 सिक्सर, 8 चौकार, 300 च्या स्ट्राईक रेट, 15 वर्षाच्या वैभवचं वादळ; प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांचं 'त्राहिमाम'

राजस्थान रॉयल्सच्या (RR) युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं शुक्रवारी (10 एप्रिल) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) विरुद्धच्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सामन्यात उत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं.

Vaibhav Sooryavanshi
15 वर्षाच्या वैभवचं वादळ (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 9:18 AM IST

गुवाहाटी Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॉयल्सच्या (RR) युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं शुक्रवारी (10 एप्रिल) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) विरुद्धच्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सामन्यात उत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं. गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, वैभवनं 26 चेंडूंमध्ये आठ चौकार आणि सात षटकारांसह 78 धावा केल्या. त्यानं अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. कृणाल पांड्याच्या गोलंदाजीवर विराट कोहलीनं त्याचा झेल घेतला. मात्र वैभवच्या या धडाकेबाज खेळीमुळं राजस्थाननं हा सामना सहा गडी राखून जिंकला.

सर्व गोलंदाजाची धुलाई : 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं भुवनेश्वर कुमारच्या गोलंदाजीवर चौकार मारुन आपल्या खात्याची सुरुवात केली. त्यानं त्याच्या पहिल्याच षटकात तीन चौकार मारले. त्यानंतर त्यानं अभिनंदन शर्माच्या षटकात दोन चौकार आणि एक षटकार मारुन त्याला चांगलेच धारेवर धरलं. डावाच्या चौथ्या षटकात, वैभव सूर्यवंशीनं अनुभवी वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवुडच्या शेवटच्या चार चेंडूंवर 4,4,4,6 धावा केल्या.

15 चेंडूत ठोकलं अर्धशतक : त्यानंतर पुढच्याच षटकात, वैभव सूर्यवंशीनं भुवनेश्वर कुमारच्या सलग दोन चेंडूंवर दोन षटकार मारुन आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. यानंतरही वैभवनं आपली स्फोटक फलंदाजी सुरुच ठेवली. असं वाटत होतं की वैभव या सामन्यात शतक पूर्ण करु शकेल, पण कृणाल पांड्याच्या एका चेंडूवर त्याचा टायमिंग चुकला आणि विराट कोहलीनं त्याचा झेल घेतला. चालू हंगामात वैभव सूर्यवंशीनं 15 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी त्यानं याच मैदानावर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) विरुद्ध ही कामगिरी केली होती. आयपीएलमध्ये 20 पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण करण्याची वैभव सूर्यवंशीची ही तिसरी वेळ आहे.

आयपीएलमधील सर्वात जलद अर्धशतक (भारतीय फलंदाज) :

  • 13 चेंडू - यशस्वी जैस्वाल (राजस्थान रॉयल्स) विरुद्ध केकेआर, कोलकाता, 2023
  • 14 चेंडू - केएल राहुल (पंजाब किंग्स) विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, मोहाली, 2018
  • 15 चेंडू - युसूफ पठाण (केकेआर) विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद, कोलकाता, 2014
  • 15 चेंडू - वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज, गुवाहाटी, 2026
  • 15 चेंडू - वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) विरुद्ध आरसीबी, गुवाहाटी, 2026

IPL मध्ये 20 पेक्षा कमी चेंडूत पन्नास धावा (जास्त वेळा) :

  • 4 - निकोलस पूरन
  • 4 - अभिषेक शर्मा
  • 3 - जेक फ्रेझर-मॅकगर्क
  • 3 - ट्रॅव्हिस हेड
  • 3 - वैभव सूर्यवंशी

हेही वाचा :

  1. सूर्यवंशी-जुरेलनं दाखवलं फटकेबाजीचं 'वैभव'; राजस्थाननं RCB चा पराभव करत मारला विजयी 'चौकार'
  2. 25 वर्षीय गोलंदाज वनडे आणि टी-20 मालिकेतून बाहेर; बदली खेळाडूची घोषणा
  3. "मी टेलएंडर आहे, पण मी लवकर आउट होणार नाही"; क्रिकेटच्या मैदानातून फडणवीसांचा कोणाला इशारा?

