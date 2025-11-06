ETV Bharat / sports

IPL 2025 चा विजेता RCB संघ विक्रीला... फ्रँचायझीनं केली मोठी घोषणा

2025 मध्ये आयपीएलचं विजेतेपद जिंकणारा फ्रँचायझी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघ सध्या विक्रीसाठी आहे.

RCB on Will be Sold
RCB संघ विक्रीला (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025

नवी दिल्ली RCB on Will be Sold : काही काळापूर्वी, 2025 मध्ये आयपीएलचं विजेतेपद जिंकणारा फ्रँचायझी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघ विकू शकतो, असं वृत्त समोर आलं होतं. ही बातमी आता बऱ्याच प्रमाणात खरी असल्याचे दिसून येत आहे. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) सध्या विक्रीसाठी आहे. आयपीएल फ्रँचायझीनुसार, आयपीएल आणि डब्ल्यूपीएल संघांची मालकी असलेली कंपनी डियाजिओनं आरसीबी विक्री प्रक्रिया सुरु केली आहे आणि ही विक्री 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

डियाजिओनं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला पाठवला संदेश : 5 नोव्हेंबर रोजी, डियाजिओनं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला (BSE) एक संदेश पाठवला, ज्यामध्ये ब्रिटिश कंपनीनं रॉयल चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (RCSPL) मधील गुंतवणुकीचा धोरणात्मक आढावा म्हणून वर्णन केलं. रॉयल चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (RCSPL) ही डियाजिओच्या भारतीय उपकंपनी, युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे.

कधीपर्यंत होईल प्रक्रिया : कंपनीनं सांगितलं की USL त्यांच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनी, RCSPL मध्ये त्यांच्या गुंतवणुकीचा धोरणात्मक आढावा सुरु करत आहे. RCSPL च्या व्यवसायात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) फ्रँचायझी संघाची मालकी समाविष्ट आहे, जी BCCI द्वारे दरवर्षी आयोजित केलेल्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) आणि महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये भाग घेते. ही प्रक्रिया 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होईल असेही या खुलाशात नमूद केलं आहे.

USL च्या CEO चं मोठं विधान : USL चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि CEO प्रवीण सोमेश्वर यांनी सांगितलं की RCSPL ही USL साठी एक मौल्यवान आणि धोरणात्मक संपत्ती आहे. हे पाऊल USL आणि Diageo च्या त्यांच्या भारतीय उपक्रम पोर्टफोलिओचा आढावा घेत राहण्याची वचनबद्धता बळकट करते जेणेकरुन RCSPL चे सर्वोत्तम हित लक्षात ठेवून सर्व भागधारकांना दीर्घकालीन मूल्य मिळेल.

अनेक स्टार खेळाडूंनी घेतला सहभाग : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुमध्ये अनेक दिग्गज खेळाडू आहेत. ख्रिस गेल, एबी डिव्हिलियर्स, राहुल द्रविड, डॅनियल व्हेटोरी, फाफ डू प्लेसिस, शेन वॉटसन आणि डेल स्टेन सारखे खेळाडू संघाकडून खेळले आहेत. सध्या, विराट कोहली हा संघाचा सर्वात प्रमुख खेळाडू आहे. आयपीएलमध्ये आरसीबीला प्रचंड लोकप्रियता आहे.

